Skoda Octavia RS iV (2020) Mit Plugin-Hybrid und 245 PS

Am 3. März 2020 wird Skoda den neuen Octavia RS iV auf dem Genfer Autosalon vorstellen. Jetzt gibt es erste Basisinfos sowie erste Designskizzen vorab. Zunächst zum Antrieb. Der Neue Octavia RS trägt als Namenszusatz iV, was ein klarer Hinweis auf die neue Antriebskonfiguration ist. Der neue RS kommt mit einem mit Plug-in-Hybridantrieb und 245 PS, und so wie es aussieht nur noch mit diesem. Der Plugin-Hybrid stammt vermutlich aus dem Golf 8 GTE und kombiniert einen 1,4-Liter-Turbobenziner mit einem Elektromotor und DSG. Im Golf soll dieser in Kombination mit einer 13 kWh großen batterie eine rein elektrische Reichweite von etwa 60 Kilometer schaffen.

Die Designskizzen zeigen den Octavia RS iV als coupéhafte Limousine und als dynamischen Combi. Dabei fallen deutlich der schwarze Kühlergrill und die sportliche Frontschürze mit großen Lufteinlässen und markanten schwarzen Details ins Auge. Große Leichtmetallräder, Diffusoren vorne und hinten sowie der Spoiler an der Heckklappe der Limousine und an der Dachkante des Combi verstärken optisch die Dynamik des Octavia RS iV.

Erlkönig mit Crash

Stefan Baldauf

Bei Testfahrten in den Alpen traf der Octavia auf unseren Erlkönigjäger sowie einen Opel. Letzterer verlor in den Alpen auf einer Passstraße die Orientierung in einer Baustelle, verließ seine Fahrspur und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Octavia Combi RS zusammen. Auch ein VW Golf wurde durch die Wucht des Unfalls beschädigt. Immerhin blieb es bei einem Blechschaden, alle Insassen sind soweit wohlauf. Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr waren im Einsatz. Insgesamt musste aber zur Bergung der Havaristen die Bergstraße für 40 Minuten gesperrt werden.

Stefan Baldauf Ende einer Ausfahrt. Dieser belgische Opel Zafira hat den Erlkönig auf dem Gewissen.

Skoda Octavia Combi RS neuer Optik

Den Skoda Octavia Combi RS haben die Testfahrer schnell mit einem Tuch abgedeckt. Das Wrack war mit seinem massiven Frontschaden nicht mehr fahrbar, musste abgeschleppt werden und ging dann sofort in einem abgeschlossenen Trailer zurück ins Entwicklungszentrum nach Tschechien.

Vier Kurven zuvor war noch alles gut, denn dort hat unser Erlkönigjäger das Top-Modell der Baureihe ohne Blessuren erwischen können. Trotz der Tarnung ist gut die neue Front mit dem modifizierten Vier-Augen-Gesicht zu erkennen. Der Grill rückt weiter nach unten, die Scheinwerfer sind schmaler und stärker zugespitzt. Die Frontschürze erhält einen aggressiveren Look und neue Lufteinlässe. Natürlich prangt das RS-Logo im neuen Grill. Auch am Heck gibt es leichte Veränderungen. Hier bekommen die Leuchten ein anderes Layout, die fast rechteckigen Auspuffendrohre lugen aus der modifizierten Schürze hervor. Wichtigste Neuerung: Der „Skoda“-Schriftzug läuft über die gesamte Breite.

Wie sein ziviler Bruder wächst der Skoda Octavia Combi RS ein wenig in der Länge und kommt künftig auf 4,70 Meter statt auf 4,67 Meter. Das kommt dem Kofferraum zugute, denn das Volumen steigt um 20 Liter. Ansonsten bietet der Power-Kombi eine größere Bremsanlage, ein steiferes Fahrwerk und eine Tieferlegung.

Für den Innenraum bieten die Tschechen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, Kontrastziernähte sowie Alu-Elemente und ein Sportlenkrad vor.

Fazit

Die heiße Version des Skoda Octavia wird heiß erwartet. Die wird dank MQB leichter und dank Hybrid-System umweltfreundlicher.