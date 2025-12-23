Sonderedition: Jeep rüstet seinen Offroad-Pick-up mit Seilwinde auf

Jeep führt für Wrangler und Gladiator den Hemi-V8 ein und belebt das Interesse an den Offroadern mit Sondereditionen. Für das Modelljahr 2026 steht zunächst der Gladiator im Fokus, der Pick-up auf Wrangler-Basis. Der Gladiator Shadow Ops gehört zur neuen Convoy-Kampagne von Stellantis, die mehrere thematisch definierte Sondermodelle für Wrangler und Gladiator umfasst. Der Shadow Ops ist das erste Gladiator-Modell mit einer ab Werk montierten Seilwinde.

Basis ist der Rubicon Der Shadow Ops baut auf dem Jeep Gladiator Rubicon auf, der für schweres Gelände optimierten Variante. Er bietet entsprechend serienmäßig verstärkte Achsen, ein Verteilergetriebe mit kürzerer Untersetzung und Sperrdifferentiale in beiden Achsen.

Kernstück der Sonderedition ist die ab Werk installierte Seilwinde, integriert in die vordere Stahlstoßstange. Diese und der hintere Stoßfänger aus Stahl ersetzen die serienmäßigen Kunststoffteile. Ein Kühlergrill in satinschwarz ergänzt die Front. Motorhaube, Kotflügel und Heckklappe zieren exklusive Dekore mit roten Akzenten.

Das dreiteilige Freedom Top gehört ebenfalls zum Paket. Seine abnehmbaren Segmente sind in Wagenfarbe lackiert, ebenso die Kotflügelverbreiterungen, die sonst aus schwarzem Kunststoff bestehen. Im Innenraum bietet Jeep Allwetter-Fußmatten. Der grau lackierte Shadow Ops ist als fest konfiguriertes Sondermodell erhältlich und nicht individuell anpassbar.

Lack statt schwarzem Kunststoff Stellantis plant, die Convoy-Kampagne in den kommenden Monaten um weitere Sondereditionen zu erweitern. Diese basieren ebenfalls auf bestehenden Wrangler- und Gladiator-Varianten und bieten festgelegte Ausstattungsumfänge.

Preislich liegt der Gladiator Shadow Ops über dem regulären Rubicon. Das Sonderpaket kostet 4.995 US-Dollar zusätzlich. Der Basispreis des Gladiator Rubicon in den USA beträgt 52.000 US-Dollar, das entspricht umgerechnet aktuell rund 44.100 Euro. Der Einstiegspreis für den Shadow Ops liegt demnach bei 56.995 US-Dollar (rund 48.300 Euro). Wie in den USA üblich sind das die Netto-Preise ohne Umsatzsteuer. Bestellungen sind ab Februar 2026 möglich.

In Deutschland ist der Gladiator seit 2023 aus dem Programm gestrichen, er war nur zwei Jahre lang im offiziellen Vertrieb der Marke. Europäische Interessenten werden allerdings bei freien Importeuren fündig.