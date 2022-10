Styling-Paket ST-Line Black Package Neuer Look für den Ford Kuga

Wer über ein Auto liest, dass es nun so etwas wie ein "Black Package" gebe, der erwartet auf den zugehörigen Bildern wohl ein Fahrzeug, das in Richtung Batmobil tendiert. Um so größer ist im ersten Moment vielleicht die Verwunderung darüber, dass der exemplarische Ford Kuga mit Black Package, der hier gezeigt wird, in reinem Weiß erstrahlt. Aber es geht beim Style-Paket ST-Line Black Package in Wahrheit natürlich um entsprechende Akzente und die führt man eben mit größtmöglichem Kontrast vor.

Schwarze Akzente für die ST-Line

Für 2.500 Euro können Kuga-Kunden das Paket künftig buchen, sofern sie sich ihr Wunschauto in der Ausstattungslinie ST-Line konfirguriert haben. Dafür erhalten sie dann ein schwarz lackiertes Dach, schwarze Spiegelkappen, Schriftzüge und Logos in Schwarz, einen Heckspoiler, eine angepasste Frontblende und schwarze 20-Zöller.

Ford Teil des ST-Line Black Package sind unter anderem schwarze 20-Zöller.

Wer kein ST-Line-Modell ordern möchte, darf sich übrigens trotzdem über ein neues optionales Ausstattungsmerkmal freuen. Das ist dann allerdings mehr komfortbetont denn kosmetisch. Ford bietet ab sofort für alle Kuga-Modelle speziell entwickelte Komfortsitze mit Wirbelsäulenunterstützung an, die mit dem Gütesiegel "Aktion Gesunder Rücken e.V." (AGR) zertifiziert sind. Die Sitze sind 18-fach verstellbar und verfügen über eine 4-Wege-Lendenwirbel- und Kopfstützenverstellung. In den hohen Ausstattungslinien Titanium X und ST-Line kostet das AGR-Gestühl 600 Euro Aufpreis, in allen anderen Kuga-Ausführungen sind 1.400 Euro extra fällig.

Fazit

Mit dem Kuga hat Ford einen echten Bestseller im Angebot. Und kleine Geschenke erhalten bekanntlich die Freundschaft – auch zu den Kunden. Nun gibt es bei Ford nichts geschenkt, aber immerhin die Option auf neue Sonderausstattungen. Neben einem Style-Paket mit schwarzen Exterieur-Akzenten für ST-Line-Modelle bieten die Kölner künftig auch Komfortsitze mit AGR-Siegel an. Die wiederum gibt es für alle Kuga-Modelle.