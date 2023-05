Suzuki Swift Sport Von dem gibt es nur 35 Stück

Suzuki Motor Ibérica bedient die Märkte in Spanien, Portugal und Andorra – und das seit 20 Jahren. Dieses Betriebs-Jubiläum wird jetzt gefeiert, mit einem Sondermodell auf Basis des Suzuki Swift Sport. Die Sonderserie hört auf den Namen "20 Aniversario" und kommt in einer Auflage von nur 35 Exemplaren.

Wer 27.445 Euro übrig hat und einen davon ergattern kann, darf sich über Sondermodellplaketten auf der Armaturentafel sowie den Einstiegsleisten freuen, die die fortlaufende Seriennummer der Mini-Auflage dokumentieren. Außenstehende erkennen das Jubiläumsmodell an der zweifarbigen Sonderlackierung, die den Grundlack in Silber-Metallic mit einem glänzend schwarzen Dach kombiniert. An den Flanken trägt das Sondermodell schwarz abgesetzte Sport-Schriftzüge, am Heck ein Jubiläumslogo. Ebenfalls dunkel getönt präsentieren sich die hinteren Scheiben.

Etwas Farbe ins Spiel bringen rot abgesetzte Anbauteile. Dazu zählen der untere Teil der Kühlergrilleinfassung, die Außenspiegelkappen sowie die Bremssättel. Die davor montierten 17-Zoll-Aluräder wertet ein Swift Sport-Schriftzug im Felgenbett auf. Rote Farbe ist aber auch ins Interieur geschwappt und macht sich hier in Form von Ziernähten, Zierleisten und entsprechend eingefärbten Ziffernblättern breit.

Völlig unangetastet bleibt der Hybrid-Antriebsstrang. Der 1,4-Liter-Turbo-Benziner kommt im Zusammenspiel mit einem integrierten Startergenerator auf 129 PS und 253 Nm, die den Viertürer 210 km/h schnell machen.

Fazit

Seit 20 Jahren ist Suzuki auf der iberischen Halbinsel mit einer eigenen Tochter-Gesellschaft unterwegs. Gefeiert wird dieses Jubiläum mit einem exklusiv kuratierten Swift Sport, den es nur 35 Mal gibt.