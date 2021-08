Toyota Hilux Revo 2WD und 4WD GR Sport In Thailand wird der Pick-up zur Sportskanone

Wenn es um den Hilux geht, ist Thailand einer der wichtigsten Absatzmärkte für Toyota. Seit die Japaner dort 2004 dessen Produktion angesiedelt haben, sind in dem südostasiatischen Land mehr als 2,5 Millionen Exemplare des Pickups verkauft worden. Angesichts dieses hohen Stellenwertes ist es nur folgerichtig, dass Thailand spezifische Modellversionen des Hilux erhält. Darunter nun auch eine extra sportliche, die sogar das GR-Sport-Qualitätssiegel tragen darf – und die in doppelter Ausführung auf den Markt kommt.

Toyota Motor Thailand In der 2WD-Lo-Floor-Version verfügt der Toyota Hilux Revo GR Sport über eine 23-Millimeter-Tieferlegung.

Der von thailändischen Ingenieuren in Zusammenarbeit mit Gazoo Racing entwickelte Hilux Revo 2WD GR Sport "Lo-Floor" ist so etwas wie die Rennstreckenversion des Pick-ups. Ihr Design soll Einflüsse der Rennwagen aus der japanischen Super-GT-Serie aufweisen: Der Rahmen des schwarz vergitterten Kühlergrills trägt die Wagenfarbe, die Frontschürze zeigt ein sportlicheres Design und auf den Schwellern sitzen neugestaltete Blenden. Außenspiegel-Kappen in Schwarz-Metallic, diverse Dekor-Aufkleber sowie GR-Sport-Embleme runden das dynamisierte Exterieur-Design ab.

Mit Tieferlegung und 17-Zoll-Felgen

Letztere finden sich auch im Innenraum des Hilux Revo 2WD GR Sport Lo-Floor. Hier führt Toyota das rot-schwarze Farbkonzept mit Akzenten in Rauchsilber fort und hüllt die etwas stärker ausgeformten Sitze teilweise in perforiertes Wildleder, während die Türverkleidungen mit Kunstleder bezogen sind. Die Pedalerie verfügt ebenso über Metallaufsätze wie die Mittelkonsole.

Toyota Motor Thailand Die sportlich ausgeformten Sitze tragen einen Bezug aus perforiertem Wildleder.

Die technischen Änderungen dürften den Toyota Hilux Revo nicht direkt zum Sportwagen machen. Aber das um 23 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk drängt ihn zumindest ein bisschen in diese Richtung. Hieran schließen sich 17-Zoll-Felgen an, die in den riesigen Radhäusern zwar etwas verloren wirken, aber über ziemlich haftstarke Reifen verfügen. Die Rundlinge weisen fünf Doppelspeichen im Y-Design auf und bieten einen direkten Blick auf die Bremsanlage, die vorne über rote Sättel mit GR-Sport-Logo verfügt.

2,8-Liter-Turbodiesel in der "Super Power"-Version

Im Hilux Revo 2WD GR Sport Lo-Floor installiert Toyota seinen 2.8-GD-Motor in der Super-Power-Version, der seine Kraft allein an die Hinterräder weitergibt. Dessen exakte Daten sind bisher nicht überliefert. Im thailändischen Standardmodell drückt der 2,8-Liter-Turbodiesel 204 PS und maximal 420 Newtonmeter aus seinen vier Zylindern. Dort müssen die Gänge selbst gewählt werden; in der Sportversion übernimmt diesen Job eine Sechsgang-Automatik, die aber manuelle Eingriffe per Lenkradwippen erlaubt.

Toyota Motor Thailand Unter den Schwellern des 4WD-Hi-Floor-Modells sitzen schwarze Trittbretter.

Das Getriebe begegnet uns bei der Hi-Floor-Version wieder; hier verteilt es die Motorkraft allerdings auf alle vier Räder. Auch hier passt Toyota das Hilux-Fahrwerk an (unter anderem mit neuen Federn und Einrohr-Stoßdämpfern samt Stabilisator an der Hinterachse), verzichtet aber auf die Tieferlegung. Die 18-Zoll-Felgen sind bei diesem Modell mit etwas robusteren Reifen ummantelt, und der hinter der Kabine verbaute schwarze Überrollbügel mit LED-Zusatzleuchten verpasst dem Hilux Revo einen ebensolchen Look. Gleiches gelingt den unter den Schwellern positionierten Trittbrettern. Darüber hinaus stimmen die Erscheinungsbilder der 2WD- und 4WD-Version innen und außen weitgehend überein.

2WD Lo-Floor billiger als 4WD Hi-Floor

Der hinterradgetriebene Toyota Hilux Revo 2WD GR Sport Lo-Floor ist die günstigere der beiden neuen GR-Sport-Varianten. Er kostet umgerechnet gut 23.000 Euro. Die Hi-Floor-Version mit Allradantrieb ist ab rund 33.700 Euro erhältlich. Zum Vergleich: Das Basismodell mit Einzelkabine startet in Thailand bei gut 14.000 Euro.

Fazit

Toyota Thailand verpasst dem Hilux Revo das Sportabzeichen – und das auf zwei verschiedene Arten. Der 2WD GR Sport Lo-Floor ist für dynamische Straßenausflüge gedacht, während der 4WD GR Sport Hi-Floor zwischendurch auch mal den Abenteurer in sich nach außen kehren möchte.