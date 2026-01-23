Premiere Toyota Land Cruiser 300 Hybrid mit 457 PS: Luxus-Land Cruiser startet in der Ukraine

Toyota erweitert das Motorenangebot für das Flaggschiff Land Cruiser 300 um einen Hochleistungs-Hybrid. Die 2021 erstmals vorgestellte sechste Generation des Luxus-Land Cruiser wird damit gleichzeitig zum stärksten Land Cruiser, den die Marke bislang angeboten hat. Die 300er-Serie gehört zur sogenannten Station-Wagon-Reihe, bisherige Hauptmärkte sind vor allem Australien, Japan und Länder des Nahen Ostens. Und künftig Osteuropa, wie der Konzern im Januar 2026 mitgeteilt hat.

Neu beim Land Cruiser 300 ist der Performance-Hybridantrieb. Er kommt hier erstmals zum Einsatz und kombiniert einen 3,5 Liter großen V6-Benziner mit Biturboaufladung mit einem Elektromotor. Beide arbeiten in einer Parallelhybrid-Konfiguration zusammen. Die Systemleistung liegt bei 457 PS, das maximale Drehmoment beträgt 790 Newtonmeter. Der Elektromotor sitzt zwischen Verbrenner und dem Zehnstufen-Automatikgetriebe. Er übernimmt unter anderem das Anfahren, unterstützt beim Beschleunigen und gewinnt beim Verzögern Energie zurück. Bei niedrigen Geschwindigkeiten unter 30 km/h kann der Land Cruiser auch rein elektrisch fahren. Gespeichert wird die Energie in einer Nickel-Metallhydrid-Batterie.

Mit dem Hybrid hält auch eine elektrische Servolenkung Einzug, die eine präzisere Steuerung ermöglichen soll. An den Geländefähigkeiten wurde dennoch nicht gerüttelt. Die Wattiefe bleibt mit 700 Millimetern unverändert, unter anderem dank der speziell geschützten Batterieeinheit.

Drei Ausstattungslinien Angeboten wird der Land Cruiser 300 Hybrid in den drei Ausstattungslinien VX, ZX und GR SPORT, jeweils mit fünf Sitzplätzen. Schon die Version VX bringt eine umfangreiche Serienausstattung mit. Dazu gehören 18-Zoll-Leichtmetallräder, eine elektrisch öffnende Heckklappe, ein 1500-Watt-Stromanschluss sowie LED-Scheinwerfer. Im Innenraum finden sich ein digitales Kombiinstrument und ein zentraler Touchscreen, beide mit 12,3 Zoll Diagonale. Navigation, ein Audiosystem mit 14 Lautsprechern, eine Vier-Zonen-Klimaautomatik, ein beheiztes Lenkrad und elektrisch verstellbare Vordersitze sind ebenfalls an Bord.

Für den Einsatz im Gelände stehen Systeme wie Multi-Terrain Select, Crawl Control und eine Geländekamera zur Verfügung, die den Antrieb und die Bremsen an den Untergrund anpassen. Im normalen Straßenbetrieb unterstützen unter anderem Totwinkelüberwachung, Einparkhilfen, Bergabfahrhilfe und eine Rundumsichtkamera.

Komplette Geländetechnik Die Ausstattung ZX richtet sich stärker an Kunden, die Wert auf Komfort und ein markantes Auftreten legen. Sie bringt ein aerodynamisch geprägtes Karosseriepaket, ein adaptives Fahrwerk, mehrere Fahrmodi, ein Head-up Display sowie ein hinteres Sperrdifferenzial mit. Die Heckklappe lässt sich hier auch per Fußbewegung öffnen.

Die Version GR SPORT setzt optisch und technisch eigene Akzente. Spezielle Stoßfänger, verbreiterte Radhäuser, ein Kühlergrill mit Toyota-Schriftzug und eigenständige 18-Zoll-Offroad-Räder prägen den Auftritt. Innen und außen finden sich entsprechende GR-Details. Technisch unterscheidet sich diese Variante vor allem durch das elektronische Kinetic Dynamic Suspension System, das die Stabilisatoren bei Bedarf löst und so mehr Verschränkung im schweren Gelände ermöglicht.

Marktstart und Preis Der Marktstart ist für Januar 2026 geplant, zunächst laut Toyota "in ausgewählten osteuropäischen Ländern". Dabei handelt es sich um die Ukraine, Kasachstan, Georgien und Aserbaidschan. Genau genommen liegt davon nur die Ukraine vollständig in Europa. Der Europa-Start des neuen Oberklasse-Offroaders ausgerechnet dort ist zumindest ungewöhnlich, aber sicher nicht unbeabsichtigt von Toyota. Preise hat die Europazentrale von Toyota noch nicht genannt. In den Arabischen Emiraten startet der neue Land Cruiser 300 Hybrid aktuell bei umgerechnet rund 80.000 Euro; der Land Cruiser 300 mit Diesel- und Benzinmotoren kostet aktuell in der Ukraine umgerechnet ab rund 73.200 Euro.