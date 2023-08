Die J7-Serie, das sind die gusseisernen unter den Land-Cruiser-Modellen, bekommen ein ausführliches Facelift und sind mit diesem noch im Jahr 2023 auf dem Markt. Diese Land-Cruiser-Baureihe wird üblicherweise in Gegenden eingesetzt, in denen man Teerstraßen nur aus Bilderbüchern kennt. Vor allem Australien, Afrika und der Nahe Osten sind die Einsatzgebiete dieser 70er-Serie, die mit diversen Karosserieaufbauten und Radständen produziert wird.

Recht moderne Technik zieht außerdem ins Motorenabteil ein. Der 1GD-FTV Vierzylinder Diesel mit 2,8 Liter Hubraum ist bei uns aus dem Hilux und dem Land Cruiser 150 bekannt. Er erreicht 204 PS und liefert 500 Newtonmeter Drehmoment. Der neue Antriebsstrang wird in allen vier Karosserie- und drei Ausstattungsvarianten erhältlich sein und ergänzt die V8-Turbodiesel-/Fünfgang-Schaltgetriebe-Varianten (die es nur in Rechtslenkerversion gibt). Ebenso neu: Der kräftige Turbodiesel ist mit einer Sechsgang-Automatik gekoppelt, so etwas gab es bislang beim J7 nicht.

Mit der Vorstellung des Facelifts gab Toyota außerdem bekannt, dass der Land Cruiser J7 wieder offiziell in Japan auf den Markt kommen wird. In Australien tritt er im vierten Quartal dieses Jahres an. Wann die Linkslenkerversionen kommen und ob diese auch mit dem modernen Vierzylinder-Diesel ausgerüstet werden, hat Toyota nicht verkündet. In Westeuropa sind die J7 Land Cruiser derzeit nur über freie Importeure erhältlich.