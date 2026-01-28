Toyota zeigt erstes Bild: Das könnte der neue RAV4 Pick-up sein

Toyota USA hat ohne jede Einordnung ein einzelnes Teaserbild veröffentlicht. Zu sehen ist lediglich die schemenhafte Heckpartie eines Fahrzeugs, dazu der knappe Satz "something new is on the horizon". Weitere Informationen, technische Angaben oder ein zeitlicher Rahmen fehlen vollständig. Das Bild selbst gibt nur wenige Hinweise preis: Eine breite Silhouette, ein aufrechter Aufbau, Dachreling und eine durchgehende Leuchtgrafik am Heck sind zu erkennen. Und die Spekulationen in den USA gehen sofort steil – genau diesen Zweck haben solche Teaser. Wir spekulieren mit, schauen aber erst einmal über den großen Teich, wie sich die Mutmaßungen dort entwickeln.

SUV oder Pick-up? Amerikanische Automedien versuchen, aus Proportionen und bekannten Produktzyklen Rückschlüsse zu ziehen. Ein häufig genannter Ansatz ist ein neuer Highlander. Das aktuelle Modell ist seit mehreren Jahren auf dem Markt, eine Ablösung würde in den üblichen Entwicklungsrhythmus passen. In diesem Zusammenhang wird auch über eine konsequent elektrifizierte oder rein elektrische Auslegung spekuliert, da Toyota zuletzt mehrere Volumenmodelle auf Hybridantriebe umgestellt hat. Andere Stimmen sehen in dem Teaser eher einen großen elektrischen SUV mit drei Sitzreihen, der an frühere Studien aus Toyotas bZ-Reihe anknüpfen könnte. Bereits 2021 hatte der Hersteller ein entsprechendes Konzeptfahrzeug gezeigt, dessen Proportionen und Heckgestaltung Parallelen zum aktuellen Teaser aufweisen sollen.

Einige Kommentatoren bringen zudem eine neue, eigenständige Modellbezeichnung ins Spiel oder halten sogar ein reines Facelift für möglich. Auch diese Lesart wird damit begründet, dass Toyota in den vergangenen Jahren mehrfach bewusst Erwartungen enttäuscht habe, etwa indem umfangreiche Modellpflegen als "neu" präsentiert wurden. Selbst die Fahrzeugkategorie wird nicht einheitlich gesehen: Während die Mehrzahl der Beobachter von einem SUV oder Crossover ausgeht, taucht vereinzelt auch die These eines Pick-ups auf, die jedoch von einzelnen US-Quellen wieder verworfen wird.

Möglicher RAV4 mit Pritsche Aus unserer Sicht spricht jedoch einiges für einen kompakten Pick-up auf Basis des Toyota RAV4. In den Vereinigten Staaten wächst seit einigen Jahren das Segment der kompakten Pick-ups mit selbsttragender Karosserie. Modelle wie der Ford Maverick oder der Hyundai Santa Cruz treffen den Nerv einer Kundschaft, die Nutzwert sucht, aber auf die Abmessungen und Preise klassischer Fullsize-Pick-ups verzichten will. Toyota ist in diesem Segment bislang nicht vertreten, obwohl entsprechende Überlegungen und Forderungen aus dem Handel seit Längerem bekannt sind.

Der neue RAV4, der für das Modelljahr 2026 erwartet wird, bildet hierfür eine naheliegende technische Grundlage. Er nutzt eine weiterentwickelte Plattform, die sowohl Hybrid- als auch Plug-in-Hybridantriebe aufnehmen kann. Ein darauf basierender Pick-up mit verlängertem Radstand und Doppelkabine ließe sich klar unterhalb des Tacoma positionieren und würde direkt auf den Ford Maverick zielen. Die im Teaser angedeutete aufrechte Heckpartie und die breite Lichtsignatur lassen sich auch mit einem solchen Konzept in Einklang bringen.

Dass Toyota den Teaser ausschließlich über seine US-Kanäle verbreitet, passt ebenfalls zu dieser Einordnung. Die Kompakt-Pick-ups mit selbsttragender Karosserie, namentlich der Ford Maverick und der Hyundai Santa Cruz (siehe Video über diesem Absatz) sind aktuell in den Staaten sehr erfolgreich und wurden speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt.

Und es gibt aus unserer Sicht noch weitere Hinweise, die für einen RAV4 Pick-up sprechen: "Wir könnten in diesem Segment wirklich gut abschneiden, also versuchen wir es zu tun", ließ sich im Mai 2025 Cooper Ericksen, Senior Vice President von Toyota Motor North America, zitieren. Hinzu kommt: Toyota fertigt den aktuellen RAV4 Hybrid im US-Werk Georgetown im Bundesstaat Kentucky. Aufgrund der bekannten Zollproblematik ist eine Ausweitung der Produktion an diesem Standort vorgesehen – da käme ein kompakter Pick-up gerade recht. Und ein letztes Indiz: Schon Ende 2023 hatte Toyota Gerüchte über ein Revival des Toyota Stout in die Welt gesetzt, eines kleinen Pick-ups aus den 1960er Jahren. Einen Namen gäbe es also auch schon für das (noch) geheimnisvolle neue Auto.