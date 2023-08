Pick-up mit Wohnkabine, das ist auch bei uns kein besonders exotischer Anblick. Allerdings sind die Basisautos und die darauf montierten Wohnbehälter bei uns, wie so vieles, eine Konfektionsgröße kleiner als das, was da üblicherweise durch die USA cruist. Ein aus mehrerlei Hinsicht ganz besonderes Exemplar will der Umrüster Truckhouse auflegen, während Bliss-Mobile (weiter unten in diesem Beitrag) einen Expeditions-Koffer über den großen Teich schickt. Basis der beiden Expeditionsmobil-Konzepte ist der vom Tuner AEV umgebaute Ram-Pick-up (siehe Video unten).

Die erste Besonderheit bei Truckhouse ist die Kabine selbst, denn die wird in Monocoque-Bauweise produziert, an sich schon exotisch genug. Dabei wird das Gehäuse in einem Teil aus Fasermaterial in einer entsprechend großen Form zusammengefügt. Diese sehr aufwendige Bauart bringt mehrere Vorteile. Weil die Kabine nicht aus Einzelteilen zusammengefügt ist, gibt es auch keine Übergänge, die undicht werden können. Außerdem erlaubt dies ein schickeres Design im Vergleich zu den oft sehr geometrisch-eckig gebauten Standard-Wohnkabinen.

Monocoque aus Kohlefaser Weil das allerdings scheinbar noch nicht Aufwand genug ist, verwendet Truckhouse statt dem bei vergleichbaren Monocoque-Campern verwendeten GfK-Material das sündteure CfK, also Kohlefaser. Solche Carbon-Konstruktionen sind dann nicht nur besonders stabil, sondern auch extraleicht, an sich ja kein Fehler bei Mobilheimen.

Zustande gekommen ist das neue Hightech-Haus durch eine Kooperation von Truckhouse mit AEV, einem auf Extrem-Umbauten spezialisierten Tuner von Geländewagen. Der AEV Prospector (siehe Video oben) bildet die Basis für den Pick-up-Camper. Und weil das Projekt bei AEV gut ankam, half man dort gleich mit dem hauseigenen Designteam aus, um den Aufbau zu gestalten und perfekt an den RAM 3500 anzupassen.

Noch eine Besonderheit ist das auf den Namen HiPR Foil getaufte Aerodynamikmodul, das an der Vorderseite der Kabine angebracht den Luftwiderstand verbessern soll, zu sehen in der Bildergalerie.

Truckhouse betont beim Wohnaufbau den offenen Grundriss, der Geräumigkeit bringt. Die Fenster sind flächenbündig verbaut. Induktionskochfeld und Mikrowellenofen sorgen in der Küche für kommodes Arbeiten, als Kühlschrank ist ein Marine-Modell mit Schubladen verbaut. Eine Solaranlage in Verbindung mit einem Lithiumionen-Batteriepaket sorgt für Strom-Autarkie. Neben dem quer montierten Doppelbett im Alkoven lässt sich die U-förmige Hecksitzgruppe ebenfalls in ein Bett verwandeln, das Konzept ist für vier Personen ausgelegt.

Großes Auto, großes Preisschild Was den Preis betrifft, gibt es, wie in der Expeditionsmobil-Branche üblich, keine Festlegung – zu komplex und unterschiedlich seien die Ausstattungsvarianten. Eine Hausnummer nennt TruckHouse dennoch: Im Bereich von 350.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 321.577 Euro) dürfte so ein Projekt nach Fertigstellung liegen. Wer einen Truckhouse BCR haben möchte, muss vorbestellen. 10.000 Dollar Anzahlung will die Firma sehen, bevor mit dem Bau begonnen wird.

Bliss Mobile mit Komplett-Koffer Überhaupt nicht aerodynamisch, aber mit Hightech und Luxus vollgestopft ist der Wohnaufbau der niederländischen Firma Bliss Mobile. Die hat sich auf den Bau von Standard-Wohncontainern in sechs verschiedenen Längen von 13 bis 23 Fuß (3,96 bis 7,01 Meter) spezialisiert. Diese lassen sich dann auf beliebige Lkw-Fahrgestelle montieren. Für den AEV Ram hat Bliss Mobile die 13-Fuß-Variante angepasst, die üblicherweise auf Fahrzeugen wie dem Mercedes Unimog montiert wird.

Der Koffer ist mit einem großen (1,4 x 2,0 Meter) Bett ausgestattet, das elektrisch abgesenkt, angehoben und nivelliert werden kann. Es befindet sich oberhalb der U-förmigen Sitzecke, die auch in ein Bett umgewandelt werden kann. Hierdurch bietet der Aufbau Schlafmöglichkeiten für vier Personen.

Das beheizte und voll ausgestattete Badezimmer im hinteren Teil des Aufbaus enthält eine Toilette aus Keramik und wasserdichte Schränke. Weiteres ist es mit Ventilatoren und einer Dachluke versehen, um einen gleichmäßigen Luftstrom zu gewährleisten. Das Badezimmer mit der integrierten Toilette kann mit einer Glastür abgeschlossen werden. Ein Schrank im Küchenbereich ist groß genug um eine optionale Waschmaschine unterzubringen.

Die Küche befindet sich direkt gegenüber der Eingangstür und neben dem Sitzbereich und ist ausgestattet mit einem Kühlschrank, einer Tiefkühltruhe, einer Fenix Arbeitsplatte, viel Stauraum und einer Kombi-Mikrowelle mit Back- und Grillfunktion. Der Herd verfügt über zwei Induktionskochfelder und eine Dunstabzugshaube.

