Der California auf Basis des VW Bus ist bereits seit 35 Jahren eine feste Größe im VW-Modellprogramm. Los ging es 1988 mit dem ersten California, der auf dem T3 aufbaute. Der aktuelle VW California nutzt den Transporter T6 als Unterbau. Der T6 wird aber Mitte 2024 eingestellt. Der Nachfolger entsteht dann in Kooperation mit Ford auf einer Ford-Plattform.

Langer T7 als Basis Die wird allerdings nicht die Basis für einen neuen California, der ab 2024 in Hannover gebaut wird; dieser setzt auf den T7 Multivan mit dem langen hinteren Überhang. Vorgestellt wurde das California Concept im Rahmen des Caravan Salon in Düsseldorf. Das neue Reisemobil setzt weiter auf das duale Konzept eines Vans für den Alltag, der sich von einer Minute auf die andere in einen Camper für jedes Reiseabenteuer verwandeln lässt.

Obwohl VW zur Premiere ausdrücklich das "Concept" als Bezeichnung betont, macht das Fahrzeug deutlich, dass man hier eigentlich bereits auf das kommende Serienfahrzeug blickt, wenngleich das eine oder andere Ausstattungsdetail vielleicht noch angepasst wird.

Zweite Schiebetür bringt mehr Variabilität Der – neben dem Plattformwechsel – wichtigste Unterschied vor allem in der täglichen Nutzung ist die jetzt verfügbare zweite Schiebetür auf der Fahrerseite. Das bedingt ein neues Konzept für die Fahrzeugküche, die bislang seitlich in Höhe einer solchen Schiebetür montiert war. VW hat hierfür nun ein halblanges Modul entwickelt, das jetzt als Außenküche genutzt werden kann. Das bringt viele Vorteile, weil nicht mehr für jeden Handgriff in der Küche ins Fahrzeug gestiegen werden muss. Stattdessen wird der Raum links neben dem Fahrzeug als "Wohnküche" umfunktioniert, was durch die ausfahrbare Gelenkmarkise unterstrichen wird. Damit kann man auch einen kurzen Regenschauer überbrücken.

VW / Ingo Barenschee Die zweite Schiebetür mit der von außen bedienbaren Küche bringt eine ganz neue Praxistauglichkeit.



Das Küchenmodul hält einen Schubladen-Kühlschrank bereit, der von außen bedient werden kann, auch das werden die Kunden im Urlaub mögen. Die Küchenschubladen lassen sich nach innen und nach außen aufziehen. Ein ausklappbarer Tisch und eine 230V-Außensteckdose komplettieren die Praxistauglichkeit. Gekocht wird im California Concept auf einem 230V-Induktionsfeld, ein Gaskocher steht zusätzlich bereit. Unterhalb der Küchenschubladen ist ein kleiner, herausnehmbarer Grill eingeschoben.

Moderne Beleuchtungsfunktionen In Sachen Beleuchtung schlägt das California Concept ebenfalls ein neues Kapitel auf. Im Innenraum ist eine umlaufende und dimmbare Ambientebeleuchtung im Dachrahmen integriert. Eine herausnehmbare Tischleuchte befindet sich im Küchenblock. Außerdem ist eine helle Außenbeleuchtung an den Markisenarmen befestigt.

Das bei einem California unverzichtbare Aufstelldach ist beim Concept mit einer leichten Aluminium-Dachschale und einem dreilagigen Faltenbalg ausgeführt. Seitenfenster und eine große Panorama-Öffnung an der Vorderseite bringen Sternenguckern die bestmögliche Aussicht. Integriert im Raum des Aufstelldachs sind außerdem USB-Steckdosen und LED-Beleuchtung. Die Matratze ist für besten Komfort auf Federtellern aufgelegt.

VW Neuer California mit smartem Bedienkonzept.

Die Steuerung des Aufstelldachs, aber auch vieler weiterer Funktionen geschieht über ein Tablet-Bedienelement, das in der Seitenverkleidung neben dem Küchenmodul eingeklinkt ist. Über das Tablet lassen sich außerdem die Beleuchtungsfunktionen, der Kühlschrank und die Standheizung steuern sowie der Status der Wassertanks und der Stromversorgung checken. Das Tablet kann an einem Gelenkarm herausgeschwenkt und in die Vertikale gedreht werden, dient so auch als Videomonitor, um Filme ansehen zu können.

Fernbedienung über Smartphone-App Darüber hinaus können all diese Funktionen auch via Smartphone über die "Cali on Tour"-App sowie mittels Infotainmentsystem im Cockpit gesteuert werden. Über das Infotainmentsystem kann außerdem eine Neigungsanzeige aufgerufen werden, um den Camper waagerecht auszurichten.

Bei der Möblierung setzt das California Concept auf vier verschieb- und verstellbare Einzelsitze. Mit einem relativ großen Mitteltisch kann dort gemeinsam gegessen oder gespielt werden. Die hinteren Sitze lassen sich eben umklappen und können dann mit einer aufgelegten Klappmatratze als zusätzliche Liegefläche genutzt werden.

Über die genaue Antriebstechnik des California Concept macht VW zwar keine Angaben, die ist allerdings nicht schwer zu erraten, nachdem beim Konzeptfahrzeug der eHybrid-Antrieb und für die kommende Serienausführung die Verwendung "aller Antriebssysteme" genannt wird. Interessant wird dabei vor allem der Plug-in-Hybrid-Antrieb sein. Hier könnte – was der elektrische Induktionsherd im California Concept andeutet – die Traktionsbatterie mit ihren rund 10 kWh Kapazität auch als Versorgung der Wohntechnik dienen und damit ganz neue Dimensionen für das autarke Camping eröffnen.

Auch ID. Buzz als California VW hatte zudem bereits im Dezember 2021 angekündigt, auch auf Basis des rein elektrischen ID. Buzz ein California-Modell anzubieten. Kommen sollte der VW ID. California in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts – sprich irgendwann ab 2025. Weil der elektrische California aber mit der aktuellen Batterietechnologie wohl noch deutlich zu schwer ausfallen würde, überbrückt VW die Zeit bis zur Serienreife von leichteren Energiespeichern mit dem T7 California. Der ID. California wird jetzt nicht mehr vor Ende des Jahrzehnts erwartet.

