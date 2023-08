VW California Concept: Neuer Camper auf Multivan-Basis

Der California auf Basis des VW Bus ist bereits seit 35 Jahren eine feste Größe im VW-Modellprogramm. Los ging es 1988 mit dem ersten California, der auf dem T3 aufbaute. Der aktuelle VW California nutzt den Transporter T6 als Unterbau. Der T6 wird aber Mitte 2024 eingestellt. Der Nachfolger entsteht dann in Kooperation mit Ford auf einer Ford-Plattform.

Langer T7 als Basis

Die wird allerdings nicht die Basis für einen neuen California, der ab 2024 in Hannover gebaut wird; dieser setzt auf den T7 Multivan mit langem Radstand. Einen ersten Ausblick auf den neuen VW California gewährt Volkswagen auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, der ab dem 25. August 2023 stattfindet. Vorgestellt wird das VW California Concept. Das neue Reisemobil setzt weiter auf das duale Konzept eines Vans für den Alltag, der sich von einer Minute auf die andere in einen Camper für jedes Reiseabenteuer verwandeln lässt.