VW-Transporter wird überarbeitet: Facelift für den Caddy Cargo

Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt erste Bilder des Caddy Cargo Facelift. Änderungen an der Frontpartie umfassen neu gestaltete Stoßfänger, die je nach Konfiguration als unlackierte Kunststoff-Ausführung oder mit Lackierung in Wagenfarbe verfügbar sind. Ergänzt wird das Update durch neue Außenlackierungen sowie ein erweitertes Angebot an Leichtmetallrädern im Format zwischen 16 und 18 Zoll.

Neues Multimedia-Display Das Facelift konzentriert sich nicht ausschließlich auf die äußere Erscheinung. Für den Innenraum sind ebenfalls Anpassungen vorgesehen, wobei insbesondere ein größer dimensioniertes, freistehendes Zentraldisplay angekündigt ist. Konkrete Details zur neuen Bedienarchitektur und zu weiteren Ausstattungsumfängen sollen mit dem Start des Vorverkaufs zur Jahresmitte folgen.

Grundstruktur bleibt Unverändert bleibt die grundsätzliche Struktur des Modellprogramms. Der Caddy Cargo ist weiterhin mit zwei Radständen erhältlich, darunter die Maxi-Version mit einem Laderaumvolumen von über 3.100 Litern. Die Karosserievarianten reichen von klassischen Kastenwagenkonfigurationen bis zu flexiblen Ausbauten mit Trennwandlösungen. Serienmäßige oder optionale Zuziehhilfen für Schiebetüren und Heckklappe sowie unterschiedliche Bodenbeläge und Laderaumsicherungen sind weiterhin Bestandteil des Konzepts. Die maximale Anhängelast liegt modellabhängig bei bis zu 1.500 Kilogramm.

Beim Antrieb dürfte sich das Angebot am bisherigen Motorenspektrum orientieren, zumindest nennt VW in der ersten Ankündigung des Facelift keine grundlegenden Änderungen. Dazu zählen auf Dieselseite die bekannten 2,0-Liter-TDI-Vierzylinder in mehreren Leistungsstufen, die je nach Variante mit manuellem Getriebe oder Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden. Als Benziner steht ein 1,5-Liter-TSI zur Verfügung, ebenfalls mit optionalem DSG. In ausgewählten Versionen ist zudem Allradantrieb erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch einen Plug-in-Hybrid, der eine kombinierte Reichweite von über 600 Kilometern ermöglicht soll und rein elektrisch bis zu 120 Kilometer zurücklegen kann.

Drei Motoren Die funktionalen Eigenschaften des Caddy Cargo bleiben auch im überarbeiteten Modell erhalten. Dazu gehören die Wahl zwischen Heckklappe und Flügeltüren, widerstandsfähige Innenverkleidungen sowie eine auf den gewerblichen Einsatz ausgelegte Variabilität im Laderaum. Die separate Laderaumverriegelung erlaubt es, das Fahrerhaus vom Ladebereich zu trennen, während optionale LED-Lichtsysteme das Beladen auch bei schlechten Lichtverhältnissen unterstützen.