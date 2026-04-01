Wuling Hongguang Mini EV: Chinesischer Bestseller bekommt 5. Facelift

Der Wuling Hongguang Mini EV zählt zu den erfolgreichsten Elektroautos in China. Seit der Markteinführung im Jahr 2020 wurden laut Herstellerangaben mehr als 1,9 Millionen Einheiten verkauft. Nun kommt eine weitere Überarbeitung des Modells auf den Markt, die als fünfte Generation bezeichnet wird. Technisch handelt es sich eher um eine umfassende Modellpflege mit überarbeitetem Design und Detailverbesserungen.

Das aktuelle Update bringt eine neu gestaltete Frontpartie mit aufrechterer Linienführung sowie runden LED-Leuchten vorn und hinten. Eine Chromleiste verbindet die Scheinwerfer. Die Proportionen bleiben grundsätzlich erhalten, allerdings wurden sämtliche Karosserieteile angepasst.

Neben der bekannten zweitürigen Version ist auch die fünftürige Variante, die erstmals 2024 eingeführt wurde, weiterhin im Portfolio. Diese misst 3.268 mm in der Länge bei einem Radstand von 2.190 mm. Die zweitürige Version fällt mit 3.064 mm Länge und 2.010 mm Radstand entsprechend kompakter aus.

Im Innenraum überarbeitet der Hersteller das Layout. Auffällig ist der neue 10,1-Zoll-Touchscreen für das Infotainment. Klassische Bedienelemente für die Klimasteuerung entfallen, der Fahrer kann die Funktionen jetzt über das Display steuern. Der Gangwahlhebel wandert an die Lenksäule, wodurch zusätzlicher Stauraum zwischen den Vordersitzen entsteht. Das Kofferraumvolumen beträgt 170 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 838 Liter erweitern. Zusätzlich stehen mehrere Ablagefächer im Innenraum zur Verfügung.

Bekannter Antrieb, zwei Batterieoptionen Antrieb und Leistung bleiben unverändert. Der Elektromotor an der Hinterachse leistet 40 PS (30 kW) und stellt 85 Nm Drehmoment bereit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 101 km/h.

Für die Energieversorgung stehen zwei Batterien zur Wahl:

16,2 kWh mit bis zu 205 km Reichweite (CLTC)

25,1 kWh mit bis zu 301 km Reichweite (CLTC) Die Ladezeit von 30 auf 80 Prozent gibt der Hersteller mit rund 35 Minuten an.

Der Wuling Hongguang Mini EV ist in China ab etwa 44.800 Yuan erhältlich, was rund 5.640 Euro entspricht. Mit staatlichen Förderungen reduziert sich der Einstiegspreis weiter. Die Topversion liegt bei etwa 55.800 Yuan (etwa 7.030 Euro).