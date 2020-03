Nur 14 Exemplare gebaut Seltener Maserati MC12 Versione Corse im Verkauf

Der Londoner Sportwagen-Händler Girardo & Co. verrät seinen Preis nur auf Anfrage: ein Maserati MC12 Versione Corse steht zum Verkauf. Der Motorsport-Renner ist aus dem Jahr 2007. In den Jahren 2004 und 2005 baute Maserati 50 Supersportler namens MC12 auf Basis des Ferrari Enzo Ferrari – eigentlich sollten nur 25 entstehen, aber selbst die treuesten Kunden machten Druck und verlangten nach mehr.

Girardo & Co. Innenraum des Maserati MC12 Versione Corse mit stark unten abgeflachtem Karbon-Rennlenkrad.

Nur auf Einladung zu bekommen

Die MC12-GT1-Rennwagen dominierten 2005/2006 die FIA GT-Meisterschaft, was bei den Käufern von vornherein jeden Zweifel an den sportlichen Fähigkeiten des MC12 Corsa ausräumte. Maserati sah die Zeit für ein stückzahlenmäßig noch stärker limitiertes Modell gekommen: Um den Sieg bei der FIA-GT-Weltmeisterschaft 2005 zu feiern, legten die Italiener 14 Exemplare des MC12 Versione Corse auf. Nur die besten Maserati-Kunden durften für einen Preis von 1,2 Millionen Euro zuschlagen – dass hier angebotene Exemplar kaufte ursprünglich ein Deutscher, der auch ein guter Ferrari-Kunde war. Er hatte beispielsweise auch einen Ferrari FXX. Wie der Ferrari FXX, so ist auch der Maserati MC12 Versione Corse nicht für den Einsatz bei Rennsportserien, sondern bei Track Days gedacht. Um den Transport, die Wartung und die Instandhaltung hat sich seinerzeit der Hersteller gekümmert.

Girardo & Co. Der V12-Motor des Maserati MC12 Versione Corse leistet 755 PS.

Stark und laut

Eine Straßenzulassung ab Werk haben die MC12 Versione Corse bis auf zwei Exemplare nicht, aber einige Eigentümer haben ihre MC12-Renner in den letzten Jahren straßenzulassungsfähig gemacht. Der 6,0-Liter-V12 des Maserati leistet 755 PS – und er entwickelt einen unfassbaren Lärm. Die Momente wandern über ein sequenzielles Sechsgang-Cambiocorsa-Getriebe zu den Hinterrädern.

Girardo & Co. Ehemalige MC12-Mechaniker haben den Motor dieses Exemplars komplett überholt.

Der Maserati MC12 Corsa wiegt nur 1.150 Kilogramm. Er braucht nur 6,4 Sekunden – auf Tempo 200. Maximal sind 326 km/h drin. Laut Girardo & Co. Hat der Vorbesitzer den Motor von ehemaligen MC-12-Mechanikern komplett überholen lassen, außerdem hat kürzlich ein Ferrari-Händler das Motoröl, die Bremsflüssigkeit und die Kupplung getauscht.

Fazit

Der Maserati MC12 Versione Corse ist gerade mal 13 Jahre alt – und schon jetzt eine Art Klassiker. Schon bei seiner Vorstellung sorgte der kompromisslose Supersportler für viel Aufmerksamkeit – die enormen Rennerfolge der "normalen" MC12 untermauerten seinen Ruf. Das jetzt angebotene Exemplar fällt mit seiner knallig orangefarbenen Lackierung ganz besonders auf – ein Sonderwunsch, schließlich gab es ab Werk nur die Farbe "Victory Blue". Auf Track Days und Concorsos dürfte dieser MC12 Versione Corse eine ganz besonders gute Figur machen.