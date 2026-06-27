BMW 524td (E28) im Original-Test von 1983: Auch mit Diesel-Motor ein echter BMW?

Die zweite Generation des BMW 5er erhält 1983 einen Dieselmotor. Es ist der erste Diesel der Bayerischen Motoren Werke und nicht unbedingt der Antrieb, den man damals in einem BMW erwartet. Das wissen die Entwickler bei BMW und wollen deshalb auch keinen typischen Diesel bauen, wie der damalige Motoren-Entwicklungschef Karlheinz Lange 2020 im Motor-Klassik-Podcast erläutert. Nach ersten Versuchen in den 70er-Jahren und dem Versuchsmotor M 105 beginnt 1978 die Serienentwicklung. Auf Basis des kleinen Reihen-Sechszylinders M20 entsteht ein Selbstzünder mit Turbolader.