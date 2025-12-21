Die teuersten Auktions-Autos 2025: Mercedes vor Ferrari und Ford

Der Rekord fiel früh: Im Februar 2025 versteigerte RM Sotheby's im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart einen Mercedes-Benz W196 R Stromlinie aus der Sammlung des Indianapolis Motor Speedway Museum (IMSM) für 51,155 Millionen Euro. Teurer war kein Auto, das 2025 bei einer Auktion verkauft wurde.

Das teuerste Auktions-Auto 2025 ist ein Mercedes Juan Manuel Fangio und Stirling Moss, zwei der besten Rennfahrer ihrer Zeit, hatten den Mercedes-Benz W196 R bei Rennen in Buenos Aires und Monza bewegt. Fangio gewann damit den Buenos Aires Grand Prix am 30. Januar 1955 nach zwei Läufen. Moss hatte beim Rennen in Monza einen Kolbenschaden am fünften Zylinder des Rheinachtzylindermotors und musste deshalb in Runde 28 aufgeben. Davor war er die schnellste Runde gefahren, was ihm einen Punkt einbrachte.

Nachdem der Silberpfeil nicht mehr benötigt wurde, hatte Mercedes-Benz das Auto dem Indianapolis Motor Speedway Museum geschenkt. Das Museum entschied sich, zur Finanzierung bevorstehender Renovierungen, seine Sammlung zu verkleinern und einige Autos zu veräußern, die nichts mit dem Indianapolis Speedway zu tun haben. Das wertvollste Auto aus der Sammlung war der Stromlinien-Mercedes. Bei 46 Millionen Euro fiel der Hammer.

Inklusive Aufgeld erzielte der Silberpfeil einen Verkaufspreis von 51,155 Millionen Euro, zum damaligen Kurs umgerechnet 53,917 Millionen Dollar. Das ist noch einmal deutlich mehr, als ein Mercedes-Benz W196 R mit Monoposto-Karosserie 2013 bei einer Auktion von Bonhams erzielt hat; dieser Wagen brachte 29,7 Millionen ein. Nach dem Uhlenhaut Coupé, das Mercedes 2022 für 135 Millionen verkauft hat, ist der Silberpfeil von Fangio und Moss das zweitteuerste Auto der Welt.

Platz 2 bis 10: 9 Ferrari, McLaren und ein Ford Das zweitteuerste Auto hat 2025 ebenfalls RM Sotheby's versteigert: Bei einer Auktion in Paris fiel bei 36,345 Millionen Dollar (31,24 Mio. Euro, inkl. Aufgeld) der Hammer für einen Ferrari 250 LM von 1964. Den dritten Platz belegt ebenfalls ein Ferrari: Ein Daytona SP3 "Tailor Made" von 2005 erzielte bei einer Auktion in Monterey einen Verkaufspreis von glatten 26 Millionen Dollar (22,36 Mio. Euro, inkl. Aufgeld).

Direkt dahinter folgt das schnellste Auto der 90er-Jahre: Ein McLaren F1 von 1994 wechselte bei einer RM-Sotheby's-Auktion am 5. Dezember 2025 für 25,318 Millionen Dollar den Besitzer. Das sind umgerechnet 21,77 Millionen Euro – ein Rekordpreis für dieses Modell, dessen Straßenversion nur 64-mal gebaut wurde.

Bis auf den genannten Mercedes-Benz Silberpfeil, den McLaren F1 und einen Ford GT40 Mk II von 1966, der im März 2025 während einer Auktion in Miami (USA) unter den Hammer kam, dominiert Ferrari die Top 10 der teuersten Auktions-Autos 2025.

Vorkriegsautos finden sich dieses Jahr gar nicht in der Top 10; 2024 hatte ein Mercedes Simplex 60 HP von 1903 für eine Überraschung gesorgt.

Nicht in der Liste: Senna-F1 und S1-Kaufoption Nicht in der Liste: Ein McLaren F1 MP 4/6, den RM Sotheby's am 11. Dezemebr 2025 in einer Sealed-Auktion versteigert hat. Sealed, auf Deutsch versiegelt, bedeutet, dass der Verkaufspreis nicht veröffentlich wird. Für welche Summe Ayrton Sennas Formel-1-Auto aus der Saison 1991 den Besitzer wechselte, bleibt also unbekannt. Der Schätzpreis hatte bei umgerechnet 10,5 bis 13 Millionen Euro gelegen. Mit einem Verkaufspreis in dieser Höhe wäre Sennas ehemaligem Dienstfahrzeug ein Platz in der Top 10 der teuersten Auktions-Autos 20205 sicher – und auch in der Top 10 der teuersten F1-Rennwagen aller Zeiten.

Ebenfalls nicht in der Top 10, obwohl der Verkaufspreis bekannt ist und ausgreicht hätte: Der Murry S1 LM mit der Chassisnummer 1, den RM Sotheby's am 21. November 2025 in Las Vegas versteigert hat. Der Höchstbieter hat 20,63 Millionen Dollar, umgerechnet 17,8 Millionen Euro für ein Auto bezahlt, das erst noch gebaut werden muss. Dafür darf der neue Besitzer die Weiterentwicklung seines S1 LM beeinflussen. In die Top 10 haben wir jedoch ausschließlich Autos aufgenommen, die es bereits gibt.

Top 10 der teuersten Auktions-Autos 2025 Mercedes-Benz W196R Stromlinie, Baujahr 1954, Verkaufspreis: 53,917 Mio. Dollar Ferrari 250 LM, Baujahr 1964, Verkaufspreis: 36,345 Mio. Dollar Ferrari Daytona SP3 "Tailor Made", Baujahr 2025, Verkaufspreis: 26,0 Mio. Dollar McLaren F1, 1994, Verkaufspreis: 25,318 Mio. Dollar Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione, Baujahr 1961, Verkaufspreis: 25,305 Mio. Dollar Ferrari F2001 F1, Baujahr 2001, Verkaufspreis: 18,393 Mio. Dollar Ford GT40 Mk II, Baujahr 1966, Verkaufspreis: 13,205 Mio. Dollar Ferrari F40 LM, 1993, Verkaufspreis: 11,005 Mio. Dollar Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione, Baujahr 1959, Ferrari 375 MM Berlinetta, Baujahr 1955, Verkaufspreis: jeweils 9,465 Mio. Dollar Ferrari F50, Baujahr 1995, Verkaufspreis: 9,245 Mio. Dollar