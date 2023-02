Ferrari Testarossa Flying Mirror (1986) Früher Monospeccio mit weniger als 6.000 km

RM Sotheby’s versteigert am 4. März 2023 in Amelia Island einen Ferrari Testarossa Monospeccio aus der Sammlung eines US-Unternehmers.

Pininfarina schuf mit dem Design des Ferrari Testarossa eine Ikone der 80er-Jahre. Vor allem die Flanken mit den Längsrippen sind ein oft kopiertes Erkennungsmerkmal. Nicht weniger aufregend als die Optik: Der Fünfliter-Zwölfzylinder mit 180 Grad Zylinderwinkel und 390 PS.

Kiemen, Mittelmotor, V12

Die Kiemen haben eine technische Funktion: Sie leiten frische Luft zu den seitlich angeordneten Kühlern. Das hat gegenüber einer Lösung mit Frontkühlern den Vorteil, dass keine Leitungen mit heißem Kühlwasser den Innenraum aufheizen. Ein weiterer Vorteil des Pininfarina-Designs: Der 290 km/h schnelle Mittelmotorsportwagen kommt ohne sichtbare Spoiler aus.

Schätzpreis: 280.000 Euro

Das Auto mit der Chassisnummer 63753 wurde 1986 im Werk in Maranello fertiggestellt und in die USA verschifft. Der Geschäftsmann Terence E. Adderley kaufte das Auto 1990 als jungen Gebrauchten. Auf dem Kilometerzähler stehen 3.600 Meilen (4.896 km). Viel erlebt hat der Testarossa also nicht. Erst kürzlich hat er laut RM Sotheby’s einen Service bekommen. Der Schätzpreis liegt entsprechend hoch bei 225.000 bis 300.000 US-Dollar (210.000 bis 280.000 Euro). Das ist recht viel für einen Testarossa.

Fazit

Eine Viertelmillion ist ganz schön viel Geld. Auch für einen frühen Ferrari Testarossa mit wenigen Kilometern auf der Uhr. Denn neu kostete der Ferrari in etwas das in Mark, was RM Sotheby's nun in Dollar haben möchte.