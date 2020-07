Ford Bronco (1974) 5.0 V8 Coyote Restomod-Bronco mit 5.0-Mustang-V8 und 466 PS

Velocity, ein Bronco-Restaurateur aus Pesacola, Florida, verkauft einen Restomod-Bronco, der etwas höher, stärker und auffälliger ist als es das Original von 1974 war. Das schlicht gezeichnete Gehäuse ist orange lackiert – ebenso wie die Zylinderköpfe und Saugrohre des Motors.

Coyote-V8 im Ford Bronco von 1974

classiccars.com Triebwerk in Orange: Velocity baut einen Coyote-V8 in den Bronco.

Den serienmäßigen Motor ersetzten die Jungs von Velocity durch einen Coyote-V8 mit fünf Litern Hubraum. Eine Leistung gibt der Verkäufer nicht an, doch Ford nennt 466 PS für die dritte Generation dieses V8-Motors mit vier Ventilen je Zylinder und kombinierter Saugrohr- Direkteinspritzung. In den USA kostet das Triebwerk bei Ford Performance Engines übrigens 9.500 Dollar, umgerechnet sind das knapp 8.200 Euro.

Umfrage 1879 Mal abgestimmt Soll Ford den neuen Bronco auch in Europa anbieten? ja nein mehr lesen

Für den kompletten, umgebauten Bronco will die Firma 300.000 Dollar haben, was etwa 258.000 Euro entspricht. Dafür kam nicht nur ein neuer Lack dran und ein neuer Motor rein: Der Käufer bekommt für sein Geld auch mehr Luft unter dem Auto: 3,5 Zoll oder 8,89 Zentimeter liftet ein Suspension Kit Rahmen und Aufbau in die Höhe. An die Achsen kommen Pacer-Räder der Größe 17x9, darauf sind BF Goodrich All Terrain T/A K02 der Größe 35x12,5 aufgezogen.

classiccars.com Innen gibt's neues Leder, Soundsystem und Klimaanlage.

Geschaltet wird manuell mit einem 6R80-6-Gang-Getriebe. Der Auspuff mit drei Zoll (7,62 Zentimeter) Durchmesser endet hinter dem rechten Hinterrad. Klimaanlage und Soundsystem sorgen für einen kühlen Kopf und Unterhaltung – beides ist ebenso verbaut wie Ledersitze und ein Überrollbügel.

Fazit

Eine lässige Einstellung zum Thema Originalität und eine sechsstellige Summe helfen beim Erwerb dieses Restomod-Bronco, der sicher nicht nur auffällt, sondern bestimmt auch unterhaltsam fährt. Trotz des hohen Preises wirkt der Gelände-Ford nicht protzig, sondern sympathisch urig.