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Fahrberichte

Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG: "The Hammer" im Original-Test von 1988

Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG im historischen Test
Dampfhammer mit 385 PS und doppeltem Hubraum

AMG verwandelt 1988 einen braven Mercedes 300 CE in ein V8-Coupé mit 566 Nm und 320-km/h-Tacho. Auto Motor und Sport testet "The Hammer" in Ausgabe 23/1988.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.06.2026
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Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG (1988)
Foto: Hans Peter Seufert

Die Mercedes-Ingenieure Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher gründen 1967 in Burgstall bei Großaspach ein Ingenieurbüro und beginnen mit der Konstruktion von Rennmotoren. Bekannt macht AMG 1971 der Klassensieg eines Mercedes 300 SEL 6.8 bei den 24h von Spa. Ab den 70er-Jahren stattet AMG Straßenautos von Mercedes mit stärkeren Motoren aus. Der Tuner zieht 1976 nach Affalterbach.

Vierventil-Achtzylinder für den C124

Am heutigen Firmensitz entwickelt Erhard Melcher 1984 einen Vierventil-Zylinderkopf für den Achtzylinder von Mercedes. AMG baut den Fünflitermotor 1986 in ein Coupé der Baureihe 124. Das Auto ist so stark und schnell, dass es in den USA den Spitznamen "The Hammer" bekommt. AMG macht sich einen Namen, wird weltweit bekannt und wächst ...

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