Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 13: Gebrauchte Urlaubsautos

In Folge 13 der Kiesplatz-Könige zeigen uns Sebastian Renz und Jens Dralle die besten Gebrauchten für erholsame und abenteuerliche Urlaubsreisen.

Das beste Auto für den Urlaub ist selten auch das beste für den Alltag. Fragen nach dem Verbrauch, der Größe und dem Komfort nehmen für den lang ersehnten Urlaub schließlich einen ganz anderen Stellenwert ein als im Alltag. Wie Sebastian Renz und Jens Dralle am liebsten verreisen – und vor allem mit welchen Gebrauchten sie das am liebsten tun würden, erzählen sie in dieser Folge der Kiesplatz-Könige. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie und ihre nächste Urlaubsreise dabei.

In welches dieser Autos packen Sie die ganze Familie?

Umfrage Würden Sie gerne mit einem VW Bus in den Urlaub fahren? 1210 Mal abgestimmt Ja, auf jeden Fall! Camping ist super. Ohne mich. Ein schönes Hotel ist durch nichts zu ersetzen. Für ein Wochenende könnte ich es mir gut vorstellen. mehr lesen

Fazit

Schreiben Sie uns gerne, welches Suchkriterium Sie sich für eine Folge "Kiesplatz-Könige" wünschen würden. Keine Scheu – je absurder, desto besser. Einfach per Mail an podcast-ams@motorpresse.de.