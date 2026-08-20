Von der Shelby Cobra bis zum Le-Mans-GT40: Das sind die teuersten US-Klassiker

Der unangefochtene neue Spitzenreiter ist eines von nur sechs gebauten Exemplaren. Bei der Versteigerung während der Monterey Car Week durch Gooding Christie's erreichte die Cobra mit der Chassisnummer CSX2300 die Rekordsumme von 42.905.000 Dollar. Umgerechnet entspricht das 36.970.000 Euro.

Carrol Shelby entwickelte dieses Fahrzeug, um der Dominanz von Ferrari auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Le Mans ein Ende zu setzen. Das von Peter Brock gezeichnete Coupé erfüllte seinen Zweck und verhalf dem Team von Shelby 1965 zum Gewinn der FIA-GT-Weltmeisterschaft. Nach seiner Rennkarriere ging das Fahrzeug in den persönlichen Besitz von Shelby über, was seinen Sammlerwert zusätzlich steigert.

1935 Düsenberg SSJ Den Düsenberg SSJ von 1935 versteigerte ebenfalls Gooding & Company 2018 in Pebble Beach. 22.000.000 US-Dollar gingen damals über die Theke. Nach aktuellem Wechselkurs 18.960.000 Euro. Lange galt dieser Vorkriegswagen damit als teuerster amerikanischer Klassiker. Er ist ein Symbol für Luxus und Ingenieurskunst. Die deutschen Brüder Düsenberg fertigten nur zwei Exemplare dieses Roadsters mit kurzem Radstand und Kompressor-V8, der 400 PS leistet. Das hier verkaufte Fahrzeug entstand eigentlich für den Hollywood-Schauspieler Gary Cooper.

1963 Chevrolet Corvette Grand Sport Auf dem dritten Platz landet eine Corvette Grand Sport, die ebenfalls während der Monterey Car Week 2026 unter den Hammer kam. Die Auktion von RM Sothebys erzielte 18.705.000 US-Dollar (16.120.000 Euro).

Die Grand Sport entstand aus der Vision des Ingenieurs Zora Arkus-Duntov, die Dominanz der Shelby Cobra auf der Rennstrecke zu brechen. Chevrolet baute nur fünf Exemplare, dieses Fahrzeug ist eines von nur drei Coupés. Dank eines Gitterrohrrahmens und einer leichten Fiberglas-Karosserie wog der Rennprototyp nur rund 860 Kilogramm. Das hier verkaufte Fahrzeug mit der Chassisnummer 003 nahm an Rennen wie den 12 Stunden von Sebring teil.

1962 Shelby Cobra CSX2000 Dieses Fahrzeug ist nicht einfach nur eine Cobra – es ist die Erste. Die Chassisnummer CSX2000 kennzeichnet den allerersten Prototyp, den Carroll Shelby persönlich als Entwicklungs- und Testfahrzeug nutzte. Mit diesem Wagen begann die gesamte Legende der Shelby Cobra. 2016 versteigerte es RM Sotheby’s in Monterey für 13.750.000 Dollar (11.850.000 Euro). Es verkörpert den Ursprung einer der bedeutendsten Geschichten des amerikanischen Motorsports.

1966 Ford GT40 Mk II Als Teil von Fords Angriff auf die europäische Vorherrschaft im Rennsport ist dieser GT40 Mk II ebenfalls ein Stück Motorsportgeschichte. Er ist einer von acht gebauten Mk II, die für den Einsatz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966 vorbereitet wurden, wo Ford einen historischen Dreifachsieg errang.

Dieses spezielle Fahrzeug kam 2025 in Miami unter den Hammer und erzielte 13.205.000 Dollar (11.380.000 Euro). Rennsportgrößen wie Mark Donohue und Walt Hansgen pilotierten einst den Wagen über die Piste.