Ford Bronco als Papamobil Einzelstück für den guten Zweck

Vom 1. bis zum 7. Oktober 1979 hat Papst Johannes Paul II. die USA besucht. Als Papamobil nutze er einen speziell umgerüsteten Ford Bronco. Das Design des originalen Papst-Broncos dient jetzt einem neuen Bronco als Vorbild, den eine US-Hilfsorganisation für einen guten Zweck versteigert.

Ford Brachialo-Papamobil: Der neue Papst-Bronco ist mit einer werhaft aussehenden Front ausgerüstet.

Einzelstück für Kampf gegen Obdachlosigkeit

Die in Downtown Detroit ansässige Hilfsorganisation Pope Francis Center unterstützt obdachlose Menschen und hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2030 Obdachlosigkeit in dieser Stadt vollständig zu beseitigen. Ford arbeitet seit Jahren mit dem Pope Francis Center zusammen und hat dafür jetzt ein Papst-Einzelexemplar des neuen Bronco aufgelegt, das beim US-Auktionshaus Barrett Jackson unter den Hammer kommt. Der Erlös kommt vollständig den Projekten des Pope Francis Center zugute. Gespendet hat den Bronco David Fischer Jr., Chef des im US-Bundesstaat Michigan ansässigen Autohändlers The Suburban Collection Holdings.

Ford Der Ford Bronco Pope Francis Center First Edition ist an das Design des originalen Papamobil-Bronco aus dem Jahr 1979 (Bild) angelehnt.

Sonderfarbe von 1979

Der Ford Bronco Pope Francis Center First Edition ist in Wimbledon White lackiert – diese Farbe trug das originale Bronco-Papamobil, für den aktuellen Bronco bietet Ford den Lack nicht an. Auch die von Detroit Steel Wheels zugelieferten Räder sind mit dem weißen Lack überzogen. Die Felgen tragen einen feinen roten Kontrastring – rote Akzente ziehen sich durch das gesamte Fahrzeugdesign. So gibt es auch über den Seitenschwellern und auf der Motorhaube ein rotes Kontrastband – beim originalen Papamobil zog sich dieses allerdings auch noch über die Radhäuser. Der einteilige Kühlergrill und der Frontstoßfänger von Ford Performance sind in Erinnerung an den 1979er-Bronco glänzend metallisch lackiert.

Ford Motor Company Wie das Außenblech, so ist auch das Armaturenbrett in Wimbledon White lackiert.

Papstauto mit viel Tuning-Zubehör

Von den Seitentüren prangt das Logo des Pope Francis Center mit dem Hinweis auf die First Edition des Fahrzeugs – bei echten Papamobilen ist an dieser Stelle das päpstliche Wappen angebracht. Zum Lieferumfang gehören die aus dem Ford-Zubehörprogramm stammenden Rohr-Türen, die insbesondere Offroad einen besseren Rundumblick ermöglichen. Taschen für die Türen und eine Fahrzeugabdeckung sind ebenfalls bei diesem Spezial-Bronco mit dabei. Außerdem hat Ford einen LED-Dachlichtbalken, kleine Suchscheinwerfer und Radhausbeleuchtungen montiert.

Ford Die weiß lackierten Räder stammen von Detroit Steel Wheels.

Täschchen für den Papst

Das Armaturenbrett ist wiederum in Wimbledon White lackiert, der Bronco-Schriftzug ist rot und die Lüftungsdüsen sowie der Mittelkonsolen-Haltegriff sind mit roten Kontrasten verziert. Ein Teil der Tür-Innenverkleidung und die Sitzmittelbahnen sind wiederum weiß. Zur Innenausstattung gehören ein Safe und ein MOLLE-System für die Hecktür. MOLLE steht Modular Lightweight Load-carrying Equipment und bezeichnet ein leichtgewichtiges Tragesystem aus Stoff – der Betrachter fragt sich unwillkürlich, was der Papst in den von der Innenseite der Hecktür hängenden Fächern und kleinen Taschen alles unterbringen würde.

Ford Dank eines MOLLE-Tragesystems könnte der Papst an der Innenseite des Hecktür jede Menge Kleinkram unterbringen.

Original ging zum Secret Service

Der originale Papamobil-Bronco von 1979 ist hinten offen und mit einer feststehenden Treppe inklusive Geländer ausgerüstet, damit der Papst würdig auf die Ladefläche steigen konnte. Nach dem Besuch des Papstes ging das Fahrzeug ins Eigentum der auch für den Schutz des US-Präsidenten zuständigen Strafverfolgungsbehörde United States Secret Service über.

Versteigerung im Rahmen der Scottsdale-Auktion

Den Ford Bronco Pope Francis Center First Edition versteigert Barrett Jackson in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) am Donnerstag dem 26. Januar 2022 um 16:30 Uhr Mountain Standard Time (MST) – in Deutschland ist dann bereits Freitag der 27. Januar um 0:30 Uhr.

Fazit

Im Herbst 1979 besucht Papst Johannes Paul II die USA. Dabei nutzte er einen umgebauten Ford Bronco als Papamobil. Jetzt hat Ford den Bronco Pope Francis Center First Edition gebaut: Das Auto dürfte zwar nie mit einem echt Papst in Berührung kommen, womit es kein echtes Papamobil ist, aber es ist an das Design des Originals von 1979 angelehnt und sein Versteigerungserlös kommt obdachlosen Menschen in Detroit zugute. Und da Ford den Pope-Francis-Center-First-Edition-Bronco nur einmal baut, könnte bei dem Fahrzeug in Zukunft sogar eine kleine Wertsteigerung drin sein.