Garantien bei Elektrofahrzeugen Diese Zusagen machen Hersteller bei E-Auto-Akkus

Die Gründe für die große Skepsis deutscher Autokäufer gegenüber Elektrofahrzeugen sind ebenso vielfältig wie bekannt: Hohe (Anschaffungs-)Kosten, lückenhafte Ladeinfrastruktur, Reichweitenangst. Letzteres ist an eine weitere Befürchtung geknüpft: Hält die Batterie eines Elektro-Modells tatsächlich ein ganzes Autoleben lang? Wie viele Kilometer und Ladezyklen überstehen die Energiespender, ohne dass die Reichweite über Gebühr leidet? Und welche Garantien geben die Hersteller auf die Akkus?

96 Monate, 160.000 Kilometer und 70 Prozent

Die Antwort auf die letzte Frage liefert die Modell-Datenbank von auto motor und sport. Die Daten zeigen, dass sich die Anbieter von Elektromodellen weitgehend einig sind, welche Garantie sie auf die Batterien ihrer Produkte gewähren: 96 Monate beziehungsweise acht Jahre oder 160.000 Kilometer, dann sollen mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Akkukapazität zur Verfügung stehen. Modelle, die genau diese Garantie-Kombination bieten, sind der neue Honda E, der Jaguar I-Pace, die Opel-Elektriker Ampera-e und Corsa-e, der Peugeot e-208, der Porsche Taycan, der Seat Mii Electric, das Tesla Model 3 sowie das stromgetriebene Volkswagen-Trio ID.3, E-Golf und E-Up.

Kia / Florian Quandt Kia gewährt auf die Batterie des E-Soul nur sieben Jahre bzw. 150.000 km Garantie.

Es gibt jedoch Abweichler: Wer sich für die elektrisch angetriebenen Varianten des Kia Soul oder Niro interessiert, wird feststellen, dass die markentypische Sieben-Jahres-Garantie auch auf die Batterie gilt. Auch bei den Kilometern (150.000) liegen die Kia-Modelle leicht unter den Werten der Konkurrenz. Der BMW-Konzern bietet beim i3 und Mini Cooper SE zwar acht Jahre Batterie-Garantie, allerdings nur bis 100.000 Kilometer. Gleiches gilt bei den Peugeot-Elektrikern e-2008 und Ion sowie bei den EQ-Varianten des Smart Fortwo und Forfour.

Keine Kilometer-Deckelung bei Tesla Model S und X

Bei der versprochenen Restkapazität gibt es ebenfalls Differenzen. Die bereits erwähnten Kias bieten beispielsweise nur 65 Prozent. Erstaunlich ist die Herangehensweise bei Renault – dem einzigen Elektroauto-Anbieter auf dem deutschen Markt, für dessen Modelle die Akkus auch gemietet werden können. Wählen Kunden diese Option, garantiert Renault bei den Z.E.-Versionen des Kangoo und Zoe eine Restkapazität von 75 Prozent. Wer die Batterie kauft, muss sich mit 66 Prozent begnügen.

Es gibt aber auch Positivbeispiele in Sachen Batterie-Garantie. Beim vollelektrischen Ioniq und Kona beträgt sie acht Jahre und 200.000 Kilometer. Beim Tesla Model 3 mit maximaler Reichweite sind es 192.000 Kilometer (für die Normalversion gibt der Hersteller 160.000 Kilometer an), bei den Oberklasse-Varianten Model S und X gibt es gar keine Kilometer-Deckelung.

Wer Unterschiede in den Garantieleistungen der Elektroauto-Hersteller entdecken möchte, muss sich allerdings tief in ihre Internetseiten, Prospekte oder Preislisten hineinwühlen. Bei einigen neuen E-Modellen gibt es noch gar keine oder lückenhafte Informationen, etwa beim E-Go Life oder Mazda MX-30. Angaben zur garantierten Restkapazität haben wir nur etwa für die Hälfte aller derzeit in Deutschland angebotenen Elektroautos erhalten.

Garantien Elektroauto-Batterien (Quelle: AMS-Datenbank) Hersteller Modell Batterie-Garantie (Monate) Laufleistung (Kilometer) Restkapazität (Prozent) Audi e-tron 96 160000 k.A. Audi e-tron Sportback 96 160000 k.A. BMW i3 96 100000 70 Citroën C-Zero 96 100000 k.A. Citroën E-MEHARI 60 100000 k.A. DS DS 3 Crossback k.A. k.A. k.A. e.GO Life 96 k.A. 70 Ford Mustang Mach E 96 160000 k.A. Honda Honda e 96 160000 70 Hyundai Ioniq 96 200000 k.A. Hyundai Kona 96 200000 k.A. Jaguar I-Pace 96 160000 70 Kia Niro 84 150000 65 Kia Soul 84 150000 65 Mazda MX-30 96 k.A. k.A. Mercedes-Benz EQC 96 160000 k.A. MINI COOPER SE 96 100000 k.A. Nissan Leaf 96 160000 9/12 Balken in Anzeige Opel Ampera-e 96 160000 70 Opel Corsa-e 96 160000 70 Peugeot e-208 96 160000 70 Peugeot e-2008 96 100000 70 Peugeot iOn 96 100000 k.A. Polestar 2 96 160000 k.A. Porsche Taycan 96 160000 70 Renault Kangoo Z.E. (Batteriekauf) 60 100000 66 Renault Kangoo Z.E. (Batteriemiete) k.A. k.A. 75 Renault Zoe (Batteriekauf) 96 160000 66 Renault Zoe (Batteriemiete) k.A. k.A. 75 SEAT Mii electric 96 160000 70 Skoda CITIGOe iV 96 160000 k.A. smart EQ forfour 96 100000 k.A. smart EQ fortwo 96 100000 k.A. TESLA Model 3 96 160000 70 TESLA Model 3 Maximale Reichweite 96 192000 70 TESLA Model S 96 unbegrenzt k.A. TESLA Model X 96 unbegrenzt k.A. TESLA Model Y 96 k.A. k.A. Volkswagen ID.3 96 160000 70 Volkswagen Golf 96 160000 70 Volkswagen up! 96 160000 70

Fazit

Acht Jahre, 160.000 Kilometer und 70 Prozent Restkapazität: Bei den Garantien auf die Batterien ihrer Elektroautos lässt sich kaum ein Hersteller lumpen. Neuwagenkunden sind also sowieso auf der sicheren Seite und auch Gebrauchtwagenkunden müssen wegen des Akkus keine schlaflosen Nächte haben. Eine höhere Transparenz, wie die Garantie vom Hersteller zum Interessenten kommuniziert wird, wäre aber wünschenswert. Beim E-Auto-Kauf sollte man sich vom Händler also auf jeden Fall eine eindeutige schriftliche Bestätigung der Garantie aushändigen lassen.