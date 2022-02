Lange Lieferzeiten bei E-Autos So lange müssen Sie auf Ihr Elektroauto warten

Schon seit Monaten bremst die Halbleiterkrise die Automobilhersteller aus. Ohne die kleinen Bauteile läuft nicht viel im Auto. Sie sind Hauptbestandteil von Mikrochips, die sich vorwiegend in Steuergeräten verbergen. Und auf diese Chips wartet die Autoindustrie wie kaum eine andere Branche. "Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Autobranche die am stärksten von Lieferengpässen mit Vorprodukten betroffene Branche ist", bestätigt Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.

Auf der anderen Seite bleiben auch die Kunden von den Auswirkungen nicht verschont, wie ein Blick auf die Lieferfristen zeigt, die seit Wochen immer länger werden. Nur noch wenige Modelle sind kurzfristig erhältlich. Von den E-Autos, die zu den 30 beliebtesten Modellen in Deutschland zählen, sind nur zwei innerhalb von drei Monaten lieferbar – bei den Plug-in-Hybriden dagegen keines. Im Durchschnitt warten die Kunden derzeit zwischen fünf und sechs Monate auf ihre Neuwagen – Betonung liegt auf Durchschnitt, denn wer das falsche Modell wählt, muss sich fast eineinhalb Jahre gedulden.

Lieferzeiten bei E-Autos Modellreihe Leistung Listenpreis in € Lieferzeit Audi E-Tron 50 Quattro 313 PS 69.100 5 Monate Audi Q4 35 E-Tron 170 PS 41.900 7 Monate BMW I3 (120 Ah) 170 PS 39.000 4 Monate BMW IX3 80KWH Inspiring 286 PS 67.300 8 Monate Dacia Spring Comfort 45 PS 20.490 9 Monate Fiat 500e Action 118 PS 26.790 3 Monate Ford Mustang Mach-E 269 PS 48.000 7 Monate Hyundai Inoniq 5 170 PS 41.900 6-8 Monate Hyundai Kona Elektro 100 kW 136 PS 35.650 6-8 Monate Kia E-Niro 100 kW Vision 136 PS 38.290 9 Monate Kia e-Soul 100 kW Vision 136 PS 38.090 9 Monate Mazda MX-30 145 PS 34.490 4-5 Monate Mercedes EQA 250 190 PS 47.541 10 Monate Mercedes EQC 400 4-Matic 408 PS 66.069 10 Monate Mini Cooper SE Essential Trim 184 PS 32.500 8 Monate Nissan Leaf 150 PS 29.990 6 Monate Opel Corsa-E 136 PS 30.400 4-5 Monate Opel E-Mokka 100 kW Edition 136 PS 34.110 4-5 Monate Peugeot E2008 136 Active 136 PS 35.450 4 Monate Peugeot E208 136 Active 136 PS 32.450 4 Monate Polestar 2 Standard Range Single Motor 224 PS 45.500 3-4 Monate Porsche Taycan 408 PS 85.543 3 Monate Renault Twingo Electric Intens 82 PS 23.790 5-6 Monate Renault Zoe Life R110/Z.E. 40 108 PS 29.990 5-6 Monate Skoda Enyaq 50 148 PS 34.600 10-13 Monate Smart Fortwo EQ 82 PS 21.940 13 Monate Tesla Model 3 RWD 306 PS 46.560 4-5 Monate Tesla Model Y Long Range 514 PS 59.965 7-8 Monate VW ID.3 Pro 204 PS 36.960 9-12 Monate VW ID.4 Pure 170 PS 38.915 10-12 Monate Quelle: carwow.de; Stand: Januar 2022

Besserung erst 2023 oder 2024 in Sicht

Was an einen Notstand erinnert, hat System. Mit der kontrollierten Mangelwirtschaft versucht die Branche, den Schaden durch die Halbleiterkrise so klein wie möglich zu halten. "Es wird gerade priorisiert, wo die Chips hingehen", sagt Philipp Sayler von Amende, Chef der Online-Neuwagenbörse carwow.de. "Vor allem margenträchtige Modelle bekommen sie." Was das bedeutet, lässt sich am Beispiel VW ablesen. Da durchforsten die Verantwortlichen gerade die Modellreihen nach möglichen Streichkandidaten. Verschont wird keine Baureihe, selbst E-Autos trifft der Rotstift.

So ist aus Mangel an Halbleitern die günstige Einstiegsvariante Pure des 110 kW starken VW ID.3 derzeit nicht mehr mit dem 45-kWh-Akku konfigurierbar. Bereits georderte Fahrzeuge sollen noch ausgeliefert, doch Bestellungen erst wieder demnächst angenommen werden. Leidtragende sind die Kunden, denn sie zahlen am Ende die Zeche. Beim ID.3 starten die Preise vor Abzug der Förderung nicht mehr bei etwa 32.000, sondern erst bei rund 37.000 Euro.

VW: ID.3 und ID.4 nur noch per Quote

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Einige Marken gehen aktuell so vor, und die Situation könnte noch eine Weile andauern. Glaubt man der Auswertung der Analysten von Gartner, dann ist mit einer Erholung frühestens 2023 oder 2024 zu rechnen.

Hans-Dieter Seufert Wer sich für den Skoda Enyaq interessiert, muss mit mehr als einem Jahr Lieferzeit rechnen.

Und das alles nur, weil die Hersteller die Fahrzeugproduktionen im Lockdown stoppten beziehungsweise drosselten. Um Geld zu sparen, stornierten oder reduzierten sie die Bestellungen von Bauteilen – darunter auch die Aufträge für die Halbleiter. In diese Nachfragelücke drängten vor allem Firmen aus der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, die pandemiebedingt auf einmal einen größeren Bedarf hatten und noch haben.

Achim Hartmann Angenehme Ausname: Der Fiat 500e ist innerhalb von 3 Monaten lieferbar.

Genau hier liegt das Problem für die Automobilindustrie. Als vor einigen Monaten plötzlich die Nachfrage nach Neuwagen wieder anzog, war die weltweite Halbleiterfertigung überfordert und ist es immer noch. "Die Produktionskapazität im Chipbereich hat sich – entgegen vieler früherer Erwartungen – bislang nicht erholt, und das Vorkrisenniveau ist bei Weitem noch nicht erreicht", sagt Marcus Kleinfeld, Managing Director bei AlixPartners in Deutschland. Kurzum: Die Autoindustrie steht plötzlich ganz hinten in der Schlange.

Lieferzeiten bei Plug-in-Hybriden Modellreihe Leistung (CO2) Listenpreis in € Lieferzeit Audi A3 40 TFSI E S-Tronic Sportback 204 PS (29 g/km) 38.440 9 Monate Audi A6 Avant 50 TFSI E S-Tronic 299 PS (34 g/km) 61.790 7 Monate Audi Q3 45 TFSI E S tronic 245 PS (42 g/km) 46.000 4 Monate Audi Q5 50 TFSI E S-Tronic Quattro 299 PS (41 g/km) 56.500 6 Monate BMW 320e Touring Automatic 204 PS (38 g/km) 50.500 5 Monate BMW 530e Touring A 292 PS (42 g/km) 60.000 4 Monate BMW X1 X-Drive25e Advantage Steptronic 220 PS (43 g/km) 46.400 4 Monate BMW X3 X-Drive30e AT 292 PS (45 g/km) 60.300 6 Monate BMW X5 X-Drive45e 394 PS (37 g/km) 77.300 6 Monate Cupra Formentor 1.4 E-Hybrid 150 kW DSG 204 PS (33 g/km) 42.040 9-10 Monate Cupra Leon 1.4 E-Hybrid 150 kW DSG 204 PS (33 g/km) 39.305 9-10 Monate Ford Kuga 2.5 PHEV Cool & Connect CVT 224 PS (31 g/km) 40.500 7 Monate Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto 265 PS (35 g/km) 42.350 6-12 Monate Kia Ceed SW 1.6 GDI Plug-In Hybrid Vision 141 PS (28 g/km) 34.990 6 Monate Mercedes A 250 E DCT 218 PS (31 g/km) 37.765 10 Monate Mercedes C 300 DE T Automatik 313 PS (14 g/km) 57.953 7 Monate Mercedes E 300 DE T Automatik 320 PS (38 g/km) 60.523 7 Monate Mini Countryman Plug-in-Hybrid 220 PS (44 g/km) 39.100 5 Monate Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 Plug-in Hybrid 4WD Plus 188 PS (39 g/km) 43.590 3-4 Monate Opel Grandland 1.6 Hybrid Edition Auto 224 PS (30 g/km) 45.040 5 Monate Peugeot 3008 Hybrid 225 E-EAT8 225 PS (31 g/km) 44.000 5 Monate Renault Captur E-Tech Plug-In 160 Intens 158 PS (28 g/km) 33.250 5-6 Monate Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV DSG Ambition 204 PS (31 g/km) 38.440 13-15 Monate Skoda Superb Combi 1.4 TSI iV DSG Ambition 218 PS (35 g/km) 45.340 8-10 Monate Toyota RAV4 2.5 Plug-In Hybrid Auto AWD 306 PS (26 g/km) 47.490 5-6 Monate Volvo XC40 T4 Recharge Essential 211 PS (41 g/km) 46.000 7 Monate Volvo XC60 T6 AWD Recharge Essential 350 PS (25 g/km) 64.300 9 Monate VW Golf 1.4 E-Hybrid OPF DSG Style 204 PS (33 g/km) 39.985 6-7 Monate VW Passat Variant 1.4 TSI DSG GTE 218 PS (36 g/km) 45.960 6-9 Monate VW Tiguan 1.4 eHybrid OPF DSG Life 245 PS (42 g/km) 43.510 6-9 Monate Quelle: carwow.de; Stand: Januar 2022

Förderung beschert weiter hohe Rabatte

Da Neuwagen knapp werden, sind gute Angebote somit seltener vertreten. Statt die Listenpreise zu erhöhen, greift die Branche zu einem anderen Trick. Sie reduziert ihre Nachlassbereitschaft, das hat den gleichen Effekt. Nach Jahren hoher Abschläge stagnieren die Rabatte oder werden sogar zurückgefahren.

Geht es jedoch um die neue Mobilität, dann ist davon wenig erkennbar, das zeigt unsere Analyse. Aktuell liegt das durchschnittliche E-Auto-Rabattgefüge bei 32 Prozent und somit nur ein Prozent unter dem Wert vor einem Jahr. Bei den Plug-in-Hybriden hingegen blieb die Nachlassbereitschaft unverändert – wie schon 2021 sind auch jetzt noch im Schnitt 27 Prozent Abschlag beim Autokauf möglich. Die Förderung von bis zu 9570 Euro ist der Grund dafür, dass die Rabatte nicht gefallen sind.

Ein Lichtblick, der auch noch etwas andauern dürfte. Denn einen Bonus soll es bis Ende 2025 geben, was langen Lieferzeiten den Schrecken nimmt. Allerdings gibt es eine Einschränkung, und die betrifft Kunden von Plug-in-Hybriden. Die Teilzeitstromer bekommen seit Jahresbeginn nur noch die Förderung, wenn sie eine elektrische Mindestreichweite von 60 km schaffen (Voraussetzung bis Ende 2021: 40 km) oder höchstens 50 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren. 2023 soll sogar eine schärfere, bislang nicht näher beschriebene Regelung in Kraft treten. In Anbetracht der langen Lieferzeiten kann diese Probleme bereiten.

Fazit

Es ist positiv zu werten, dass die Bundesregierung in diesem Jahr bei der Förderung noch alles so belässt, wie es die Vorgänger-Regierung beschlossen hat. Das heißt, dass Kunden jetzt noch viele E-Modelle problemlos bestellen können. Doch zum Ende des Jahres sollte man vor allem bei Plug-in-Hybriden nur noch einen Blick auf jene Autos werfen, die mindestens 80 km elektrische Reichweite erfüllen. Laut Gerüchten soll ab 2023 dies zur Fördervoraussetzung werden.