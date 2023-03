Elektroautos mit Verbrenner-Gesicht Trotzt dem Verbrenner-Verbot

Wir lieben Verbrenner. Verstehen Sie uns nicht falsch – wir lieben auch Elektroautos. Aber mit den Verbrennern haben wir die vergangenen Jahrzehnte verbracht, Höhen und Tiefen erlebt, uns beim Grollen großvolumiger Saugmotoren eine Gänsehaut eingefangen (siehe Video unter diesem Absatz). Ob Diesel oder Benziner – Motoren sind beeindruckende Ingenieurs-Leistungen, die bis heute einer steten Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb haben wir auch nie das Interesse verloren. Deshalb war es all die Jahre keine Sekunde langweilig.

Doch Politik und Teile der Gesellschaft drängen auf einen Umschwung hin zur emissionsfreien Mobilität und früher oder später wird es so weit sein, dass Autohäuser keinen einzigen Zylinder mehr unter ihren Glasdächern stehen haben – es sei denn, der Verkäufer trägt einen auf dem Kopf und spielt zur allgemeinen Erheiterung auf einer Drehorgel. Und so haben wir uns überlegt, wie man den Abschiedsschmerz etwas lindern könnte: wir wagen ein Design-Experiment.

Leaf trifft Skyline

Zum Beispiel mit einem der Elektroauto-Pioniere schlechthin: dem Nissan Leaf. 2010 erstmals vorgestellt, war der Leaf das erste Großserien-Elektroauto, das speziell für diese Antriebsform entwickelt und gebaut wurde. Was, wenn wir dessen Design mit einer Prise Exotik würzen? Etwa mit der Front des aktuellen Nissan Skyline, den es in Deutschland gar nicht gibt. Zugegeben, die bullige Front geht nicht optimal mit der Van-artigen Linienführung des Stromers zusammen, aber wir machen uns ja gerade erst warm.

Hersteller / Patrick Lang Passt nicht hundertprozentig zur Van-artigen Form: Die Front des aktuellen Skyline am Nissan Leaf.

Bleiben wir für den Moment in Japan und schauen bei den Kollegen von Honda vorbei. Deren Retro-Stromer Honda e hatte schon als Concept für ein begeistertes Echo gesorgt. Das Serienmodell blieb in der Folge erfreulich nahe an der Studie. Könnte so ein gefälliges Design nicht auch eine Prise Verbrenner-Romantik in die Zukunft tragen? Na klar – mit dem Frontgrill des nicht minder ikonischen Civic Type R. Also wir würden den ja so nehmen.

Hersteller / Patrick Lang Der Grill des Civic Type R steht dem Retro-Stromer gut.

EQS mit Stern

Mit den deutschen Herstellern und deren Konzernmarken lässt sich auch ein wenig spielen. Ein Cupra Born geht mit dem Gesicht des Formentor ebenso gut zusammen, wie der ID.3 mit einer schlichten Golf-Front.

Mercedes hat mit seinem EQS ebenfalls ein eigens als Elektroauto entwickeltes Fahrzeug im Portfolio, das versehen mit Grill und Stern der S-Klasse plötzlich wirkt wie die Neuinterpretation eines Taxis in Havanna.

Hersteller / Patrick Lang Mit der Front der S-Klasse wirkt so ein EQS gleich deutlich wuchtiger.

In unserer Fotoshow finden Sie noch einige weitere Elektroautos, denen wir optisch eine Verbrenner-Liason angedichtet haben. Viel Spaß beim Durchklicken und Identifizieren der Beteiligten Modelle.

Fazit

Traurig aber wahr – das Verbrenner-Verbot wird wohl früher oder später kommen. Da wäre es nur fair, wenn Elektroautos zumindest kleine Reminiszenzen an glorreiche Benziner tragen könnten. Es muss ja nicht gleich die ganze Front sein. Obwohl sie einigen Stromern gut zu Gesicht stünde.