Hyundai setzt auf Wasserstoff Sportwagen, Lkw und Infrastruktur

Die Hyundai Motor Group, zu der unter anderem die Automarken Hyundai, Kia und Genesis gehören, richtet die "Hydrogen Wave” aus, ein globales digitales Forum, das die auf Wasserstoff basierenden Produkte und Technologien des Konzerns in den Fokus stellt. Dabei wollen die Koreaner auch Einblicke in ihre Zukunftsvisionen geben. Die Online-Veranstaltung startet anlässlich des jährlich stattfindenden und von Südkorea etablierten "International Day of Clean Air for Blue Skies” am 7. September und wird live über den YouTube-Kanal des Konzerns übertragen.

Sportwagen mit Brennstoffzelle

Vorab hat Hyundai bereits drei Teaservideos veröffentlicht, die einen kleinen Ausblick darauf geben, was zu erwarten ist. Der erste Teaser zeigt ein sportlich geschnittenes Coupé, das dynamisch über eine Rennstrecke pfeilt. Die rot lackierten Bremssättel deuten klar in Richtung Hyundai N. Denkbar wäre damit ein elektrisch angetriebener Sportwagen, der seine Energie aus einer Brennstoffzelle zieht. Hyundai hat mit dem Nexo bereist eine entsprechende Technologie serienreif am Start. Dessen Leistungsdaten von 163 PS und 395 Nm erscheinen aber noch nicht Sportwagen-reif. Als Unterbau für kommende Brennstoffzellen-Modelle dürfte die E-GMP-Plattform dienen.

Das zweite Videohäppchen deutet ganz klar auf Nutzfahrzeuge mit Wasserstofftechnologie hin. Auch hier haben die Koreaner mit dem Lkw Xcient bereits ein Eisen im Feuer. Der durchläuft bereits in der Schweiz einen Pilotversuch und soll flächendeckend in ganz Europa eingeführt werden.

Und damit die Sache mit der nachhaltigen Wasserstoffgesellschaft auch funktioniert kümmern sich die Koreaner auch um eine entsprechende Infrastruktur. In diese Richtung deutet zumindest der dritte Video-Teaser.

Fazit

Der Hyundai-Autokonzern will künftig offensichtlich verstärkt auf Wasserstoff als Energiequelle setzen. Angedacht sind Autos, Nutzfahrzeuge sowie die entsprechende Infrastruktur.