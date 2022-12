Pilotprojekt in Balingen Induktives Laden während der Fahrt

Auf der Landesgartenschau in Balingen wird zum ersten Mal in Deutschland eine drahtlose dynamische Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in der Praxis getestet.

Vom 5. Mai bis zum 24. September 2023 steigt in Balingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg die Landesgartenschau. Die wird auch Gastgeber für ein Pilotprojekt zum Thema "Induktives Laden während der Fahrt". In dessen Rahmen soll der elektrisch angetriebene Shuttle-Bus der Landesgartenschau seine Batterien unterwegs drahtlos nachladen können. Damit wird zum ersten Mal in Deutschland eine drahtlose dynamische Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in der Praxis getestet.

Fahren und nachladen gleichzeitig

Die israelische Firma Electreon liefert die Ladeinfrastruktur sowie die benötigte Technik für den Elektrobus. Dazu werden auf einem 400 Meter langen Teilstück der Shuttle-Runde Magnetspulen unter der Fahrbahndecke eingebracht. Wenn sich der Bus diesem Abschnitt nähert, werden dort hochfrequente Magnetfelder erzeugt. Diese induzieren in Empfängerspulen am Fahrzeugboden des Busses einen elektrischen Strom, mit dem die Batterie geladen wird. Zudem kann der Bus an zwei Haltestellen induktiv nachladen. In einer späteren Projektphase soll der entsprechend vorbereitete Straßenabschnitt auf einen Kilometer erweitert und so das Projekt auch auf den regulären Linienverkehr ausgeweitet werden. Das Verfahren nennt sich Dynamic Wireless Power Transfer, abgekürzt DWPT.

Die Projektpartner Electreon Germany, EnBW sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wollen dabei zusammen mit den Stadtwerken Balingen die DWPT-Technologie in Balingen unter realen Bedingungen einsetzen und die Praxistauglichkeit beweisen. Das gesamte Vorhaben steht unter der Trägerschaft des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und heißt ELINA (Einsatz dynamischer Ladeinfrastruktur im ÖPNV).

Fazit

Züge und Straßenbahnen zapfen Strom während der Fahrt. Deren Oberleitungsssystem ist aber für Elektroautos eher ungeeignet. Hier kommt das Thema "Induktives Laden während der Fahrt" zum Tragen. Ein entsprechendes System wird 2023 auf der Landesgartenschau in Balingen getestet.