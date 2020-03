Tesla Cybertruck für alle Fälle E-Pickup für Sondereinsätze

Das britische Leasing-Vergleichs-Portal "Lease Fetcher" hat mehrere digitale Entwürfe für die Gestaltung des Tesla Cybertrucks publiziert. Damit will der Anbieter einen Blick in eine hypothetische Science-Fiction-Zukunft werfen, und das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Ob nun ein Pizzabote eine schlag- und schussfeste Karosserie benötigt, sei mal dahin gestellt. Doch das kantige Design des E-Pickups eignet sich ganz offensichtlich gut, um verschiedene Anwendungsbereiche auf's Blech zu projizieren.

Screenshot/Twitter @DubaiPolice Die Polizei in Dubai hat sich bereits einen Cybertruck vorbestellt und auch schon überlegt, wie er dann aussehen soll.

Pickup mit Blaulicht

Naheliegend ist eine Umsetzung des Cybertrucks als Polizei-Fahrzeug. Naheliegend deshalb, weil Behörden in Dubai (wo sonst?) bereits eine Vorbestellung abgesetzt haben. Bei den neuen Designs hat man sich allerdings für ein Modell des New York City Police Department entschieden – Suchscheinwerfer an den Außenspiegeln inklusive. Weniger martialisch, aber ebenfalls mit Blaulicht versehen, ist der Entwurf eines Krankenwagens. Anders als das Polizeiauto trägt diese Ausführung eine großvolumigere und geschlossene Verkleidung am Heck. Klar, Patienten kann man ja auch nicht einfach auf der Pickup-Pritsche ablegen – selbst wenn man frischer Luft eine heilende Wirkung zuspricht.

Der Designer hat sich aber auch um Anwendungsbereiche gekümmert, die näher am alltäglichen Leben der Bürger sind. So wird der Tesla Cybertruck auch als Taxi, Postauto, Paket-Lieferant oder Pizza-Bote verkleidet. Bei einem bislang kommunizierten Basispreis von rund 40.000 Dollar ist da allerdings nicht jeder Einsatzbereich in der Realität vorstellbar. Zumindest nicht flächendeckend. Der wahre Brecher unter all den Retuschen ist aber der Cybertruck für die Küstenwache. Fette Geländereifen, Offroad-Fahrwerk, Seilwinde und wildes Gestänge – wer damit nicht gerettet werden kann, ist wohl nicht mehr zu retten.

Lease Fetcher Wenn sie in Zukunft eine Neuauflage der Serie "Baywatch" planen, dann bitte mit dem hier als Dienstwagen.

Fazit

Wird es wirklich Teslas Cybertruck sein, den wir in Zukunft in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens vorfinden werden? Das lässt sich nicht verlässlich vorhersagen. In puncto Design könnte Tesla dank der Plattform Lease Fetcher aber zumindest Einiges anbieten.