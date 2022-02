Deutsches Ladenetz wächst 2022 um 60 Prozent Tesla zündet den Supercharger-Turbo

Tesla gilt mit seinem Geschäftsmodell als Benchmark in der Autobranche. Die Amerikaner bieten ihren Kunden neben den Elektroautos eben auch den Vorteil eines eigenen globalen Supercharger-Netzwerks. Aktuell unterhält das Unternehmen an weltweit rund 3500 Standorten über 32.000 Ladepunkte für das schnelle Nachladen der Batterien. Diese Zahl soll weiter steigen, auch um mit den hohen Auslieferungszahlen der Autos Schritt zu halten. Schon Ende 2021 wurde bekannt, dass die Zahl der Supercharger in den kommenden zwei Jahren verdreifacht werden soll. Inzwischen ist auch klar, dass es bei der Expansion nicht alleine um die gestiegene Anzahl von Tesla-Fahrzeugen geht, sondern um die Elektro-Flotte insgesamt: Ende 2021 hat Tesla begonnen, in einigen Märkten die Supercharger auch für Fremdmarken zu öffnen. Bislang (Stand Februar 2022) finden sich "offene" Supercharger in Norwegen, Frankreich und Holland. Um als Fahrer eines Fremd-Fabrikates an einem Supercharger laden zu können, braucht man lediglich die Tesla-App auf dem Smartphone sowie einen Wohnsitz in Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich oder Norwegen.

Tesla Die Tesla-Expansionspläne im Überblick: Alle grauen Punkte sind Supercharger-Standorte, die 2022 eröffnet werden sollen!

66 neue deutsche Supercharger

Auch in Deutschland wird es über kurz oder lang "offene" Supercharger geben, entsprechend ambitioniert baut Tesla die Ladeinfrastruktur hierzulande aus. 2022 plant das Unternehmen nicht weniger als 66 neue Supercharger-Standorte, was mit Blick auf die aktuell verfügbaren 114 Schnelllade-Stationen einem Wachstum von 63% entspricht. Das klingt beeindruckend – und ist es auch. Vor allem mit Blick auf die Zeitachse. Der Großteil der neuen Standorte soll im zweiten Quartal 2022 ans Netz gehen. Wer die komplexen Genehmigungsprozesse in Deutschland kennt weiß: Das ist nur zu schaffen, wenn Tesla nicht nur bereits eine Idee davon hat, wo die Supercharger gebaut werden sollen, sondern die entsprechenden Verträge und Grundstücke bereits in der Tasche hat. In der Tabelle finden sich alle künftigen Standorte in Deutschland und die entsprechenden geplanten Eröffnungsquartale (Stand 02/2022).

Geplante Tesla-Supercharger 2022 in Deutschland Geplanter Standort Eröffnung Alsfeld Q2/2022 Apfelstädt Q1/2022 Bad Oeynhausen Q2/2022 Baden-Baden Q2/2022 Bedburg Q2/2022 Bensheim Q2/2022 Berchtesgaden Q3/2022 Berlin-Schöneberger Ufer Q2/2022 Berlin-Friedrichshain Q1/2022 Bobbau Q3/2022 Cloppenburg Q3/2022 Denkendorf Q1/2022 Derendorf Q2/2022 Diemelstadt Q1/2022 Emden Q2/2022 Endsee Q2/2022 Feldkirchen Q1/2022 Frankfurt - Ostend Q2/2022 Freiburg Q2/2022 Gersthofen Q2/2022 Gesmold Q1/2022 Glasewitz Q2/2022 Göttingen Q2/2022 Hamburg-Altona Q2/2022 Hamburg-Wandsbek Q1/2022 Hasbergen Q3/2022 Herrieden Q2/2022 Ingolstadt Q1/2022 Kempten Q2/2022 Kiefersfelden 2022 Kiel Q2/2022 Kirchheim unter Teck Q2/2022 Kist Q2/2022 Kleinostheim Q1/2022 Köln-Deutz Q1/2022 Laatzen Q2/2022 Leer Q3/2022 Leipzig-Halle Q1/2022 Limburg Q2/2022 Maxdorf Q3/2022 Meierbach Q1/2022 Merklingen Q3/2022 München-Nord Q3/2022 Neumünster Q2/2022 Northeim Q2/2022 Nürnberg-Brunn 2022 Passau 2022 Pforzheim 2022 Porta Westfalica Q3/2022 Regensburg West Q2/2022 Reichertshofen Q1/2022 Rosental Q1/2022 Rüsselsheim Q3/2022 Salzgitter Q2/2022 Schleiz Q3/2022 Seevetal Q1/2022 Selb Q3/2022 Sinsheim Q3/2022 Soltau Q2/2022 Unterföhring Q3/2022 Wetzlar Q3/2022 Winkeln Q1/2022 Woringen Q1/2022 Wuppertal Q3/2022 Wörrstadt Q1/2022

Die Bildergalerie zeigt Teslas Super-Charger-Fabrik in Shanghai.

Fazit

Weil Tesla nicht nur in Sachen Auslieferungen von einem Erfolg zum anderen eilt, sondern künftig auch Fremdmarken an den eigenen Superchargern laden lässt, zünden die Amerikaner jetzt den Supercharger-Turbo. Weltweit soll die Zahl der Standorte verdreifacht werden und in Deutschland kommen 66 neue Supercharger-Stationen dazu – noch vor Ende 2022. Da kann die Konkurrenz im Moment nicht mithalten.