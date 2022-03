Plug-in-Hybride gestoppt Keine PHEV von VW und Audi

Plug-in-Hybride liegen bei den Kunden offenbar stark im Trend. Das hängt auch mit der kommenden Neuausrichtung staatlicher Fördermittel zusammen, die künftig nur noch jenen Teilzeit-Stromern zugutekommt, die mindestens 80 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können. Neuerungen im Subventionsprogramm dürften zum Jahresstart 2023 beschlossen und verabschiedet sein, daher scheinen viele Käufer zuvor noch den maximal möglichen Betrag für aktuelle PHEV-Modelle abschöpfen zu wollen. Dieses Bestreben könnte nun von Hersteller-Seite torpediert werden, denn wie VW und Audi angekündigt haben, werden ab Ende der zweiten März-Woche keine Bestellungen mehr für Plug-in-Hybride entgegengenommen. Das bestätigten die Hersteller bereits gegenüber verschiedenen Medien.

Maximilián Balázs Sowohl die GTE- als auch die E-Hybrid-Version des Golf sind unter anderem vom Bestellstopp betroffen.

Kein Ukraine-Effekt bei Audi

Für die Ingolstädter sind die Entwicklungen in der Ukraine allerdings nicht ursächlich, wie eine Sprecherin auf Anfrage von auto motor und sport bestätigte: "Aufgrund der guten Nachfrage sowie einiger Einschränkungen bedingt durch die Versorgungssituation ist das Produktionsvolumen aktuell für die Audi PHEV-Modelle bereits für das Jahr 2022 ausgeschöpft. Dabei handelt es sich nicht um Auswirkungen auf die Versorgungssituation in Folge des Ukraine-Kriegs. Aktuell betrifft der Bestellstopp nur die Audi PHEV-Modelle in Deutschland. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Änderung der Förderfähigkeit der PHEV Modelle in Deutschland relevant, welche wir durch eine rechtzeitige Auslieferung der Fahrzeuge in diesem Jahr sicherstellen wollen. Vertriebs- und Produktionsteam arbeiten gemeinsam daran, das Angebot so bald wie möglich wieder öffnen zu können."

Im Portfolio von Audi gibt es aktuell eine große Zahl von PHEV-Varianten. Betroffen sind die Baureihen A3, A6, A7, A8, Q3, Q5,Q7 und Q8 in allen Versionen von Limousine über Avant bis Sportback. Insgesamt zwölf Modelle mit Verbrenner und Stecker finden sich derzeit im Katalog.

Abt In 12 Audi-Modelle mit Verbrenner passt derzeit auch ein Stecker.

Fünf Baureihen bei VW betroffen

Volkswagen nennt dagegen klar auch die Situation in der Ukraine als mitverantwortlich für die knappe Versorgungslage. So fehlen beispielsweise Kabelstränge aus dem vom Krieg betroffenen Land. In einem Schreiben an die Händler heißt es: "Aufgrund weltweit steigender Bestellzahlen für die Plug-in-Hybridmodelle, der nach wie vor schlechten Versorgung mit Halbleitern und insbesondere der aktuell dramatischen Situation in der Ukraine ist ein vorläufiger Bestellstopp unvermeidbar." Im Falle der Wolfsburger betrifft der Stopp folgende PHEV-Modelle: Golf GTE und E-Hybrid, Tiguan E-Hybrid, Passat Variant GTE, VW Arteon E-Hybrid inklusive Shooting Brake, sowie Touareg R und E-Hybrid.

VW äußerte sich gegenüber auto motor und sport folgendermaßen: "Aufgrund der einerseits guten Nachfrage sowie den Einschränkungen bei der Versorgung mit Halbleitern andererseits können wir in Deutschland vorübergehend keine weiteren Bestellungen für Volkswagen PHEV-Modelle annehmen – um die Lieferzeiten für Kundinnen und Kunden nicht weiter zu verlängern. BEV-Fahrzeuge sind nicht betroffen. Die Lieferzeiten liegen je nach Modell und Ausstattung zwischen vier und mehr als neun Monaten."

Ob die genannten Fahrzeuge in ihrer derzeitigen Form überhaupt nochmal an den Start gehen, ist fraglich. Mit Blick auf die Änderung der Förderfähigkeit könnte es bis zu den jeweiligen Modellpflegen- und wechseln dauern, bis die Hersteller wieder Plug-in-Hybrids ins Portfolio aufnehmen. Eine Übersicht über die zu erwartenden Lieferzeiten von Plug-in-Hybriden und Elektroautos aller Hersteller finden Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel. Ob sich die Anschaffung im Vergleich zu anderen Antriebskonzepten überhaupt lohnt, erfahren Sie HIER.

Umfrage 58875 Mal abgestimmt Standard- oder Plug-in-Hybrid - was favorisieren Sie? Den Standard-Hybrid - die effizienteste Variante, um Sprit zu sparen. Den Plug-in-Hybriden - weil er für ein paar Kilometer emissionsfrei fährt. mehr lesen

Fazit

Hohe Nachfrage, knappe Materialversorgung und eine sich zuspitzende Situation in der Ukraine führen in unterschiedlicher Gewichtung zu einem Bestellstopp für Plug-in-Hybride von VW und Audi. Dazu kommt, dass PHEV-Modelle bald mehr elektrische Reichweite bringen müssen, um eine staatliche Subvention beim Kauf zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist unklar, ob die Autos in ihrer derzeitigen Ausbaustufe überhaupt wieder zu den Händlern rollen, oder ob die Kunden auf die jeweils kommenden Modellpflegen und Generationswechsel warten müssen.