Umweltbonus und Innovationsprämie Bleibt die staatliche Förderung?

E-Auto-Käufer müssen ab 2025 tiefer in die eigene Tasche greifen. Doch schon ab 2022 droht eine Halbierung der staatlichen Förderung.

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung macht das Wort "Mobilität" einen Anteil von 0,08 Prozent aus. 41 Mal kommt es bei insgesamt 51.847 Wörtern vor. Was zunächst nach einem ziemlich geringen Anteil klingt, dürfte inhaltlich jedoch große Folgen nach sich ziehen. Auf Seite 163 des Dokuments ist zu lesen: "Über das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die Innovationsprämie nicht mehr erforderlich." Entsprechend fällt für die Käufer von Elektroautos ab 2026 jegliche staatliche Förderung weg. Aktuell subventioniert der Staat den Stromer-Erwerb mit dem Umweltbonus und seit Juni 2020 mit besagter Innovationsprämie. Das sind jeweils 3.000 Euro. Dazu kommen weitere 3.000 Euro vom jeweiligen Hersteller. Für Elektroautos mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro liegt die gesamte Fördersumme derzeit also bei 9.000 Euro (für teurere Fahrzeuge gibt es maximal 7.500 Euro). Für den Umweltbonus ist bereits eine Ablauffrist zum 31.12.2025 beschlossen.

Achim Hartmann Für Plug-in-Hybride wird es künftig schwerer, sich für eine Förderung zu qualifizieren.

Hersteller auch besorgt über US-Politik

Der neue Bundesminister für Wirtschaft und Klima, Robert Habeck (B/90 die Grünen) will schon bald mit der Automobilindustrie über die Pläne der Ampel-Koalition sprechen. Denn nach aktuellem Stand würde die Innovationsprämie bereits ab dem kommenden Jahr entfallen, da ihre Befristung zum 31.12.2021 ausläuft. Habeck will den Zuschuss zwar bis 2025 verlängern, dafür aber die Förderung von Plug-in-Hybriden kritischer betrachten. So sollen sich bereits ab August 2023 nur noch jene PHEV-Modelle qualifizieren, die mindestens 80 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können. Bis 2025 entfällt dann auch die privilegierte Dienstwagen-Besteuerung (Entnahmewert 0,5 Prozent), sofern ein Plug-in-Fahrer nicht mehr 50 Prozent seiner Strecken rein elektrisch zurücklegt. Die entsprechende Nutzung muss zum Erhalt steuerlicher Vorteile dann nachgewiesen werden.

Ob es nun bis zum Ende des Jahres gelingt, die Innovationsprämie zu verlängern, oder ob E-Auto-Käufer ab 2022 nur noch in den halben Genuss einer staatlichen Förderung kommen, werden die nächsten zwei Wochen zeigen. Der ADAC hatte sich bereits für eine unbürokratische Verlängerung bis Mitte 2022 ausgesprochen, um die Subventionen in Ruhe aushandeln zu können. Den deutschen Herstellern sitzen zudem die Förderpläne der USA im Nacken. Dort soll es nämlich bald bis zu 12.500 Dollar (rund 11.100 Euro) Steuererleichterungen beim Kauf eines BEV geben – allerdings nicht für ausländische Fabrikate. Die erhielten entsprechend der aktuellen Planung lediglich eine Grundförderung von 4.000 Dollar (3.550 Euro) und ab 2027 überhaupt keine Zuschüsse mehr. Welche Fahrzeuge sich aktuell für das noch laufende Förderprogramm eignen, erfahren Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Mit staatlichen Subventionen soll der Kauf von Elektroautos angeschoben werden. Dass diese Mittel nicht ewig zur Verfügung stehen können, ist klar. Doch Wahlkampf, Sondierungen und Koalitionsverhandlungen haben den Stichtag des Innovationsprämien-Entfalls gefährlich nahe rücken lassen, ohne dass mit klaren Zuständigkeiten darüber nachverhandelt werden konnte. Dem Markt könnte das einen Dämpfer verpassen, wenn ab Januar die Hälfte der staatlichen Förderung entfällt. Spätestens 2025 soll aber ohnehin komplett Schluss sein mit den Zuschüssen des Bundes.