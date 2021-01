Infotainment-System debütiert auf der CES 2021 BMW kündigt neue iDrive-Generation an

Es ist ziemlich genau 20 Jahre her, als BMW die Fahrzeug-Bedienung revolutionierte. Mit dem damals neu eingeführten BMW 7er, Werkscode E65, debütierte das iDrive-System. Dessen Grundprinzip: Statt für jede Funktion einzelne Schalter, Knöpfe oder Regler im Cockpit zu verteilen, gab es ein Dreh-Drück-Rädchen auf der Mittelkonsole, mit der sich der Fahrer durch die Menüs des auf dem Armaturenbrett positionierten Bildschirms navigierte.

BMW bringt das iDrive auf Stand

Das war anfangs sehr ungewohnt und kam in der Fachpresse, aber auch bei vielen Kunden, nicht besonders gut an. Doch mit der Zeit stieg die Vertrautheit mit dem System, und das BMW iDrive entwickelte sich zu einem der besten Infotainment-Konzepte in der Autowelt. Doch die Komplexität der Funktionen steigt und steigt, und ein Konkurrent nach dem anderen zieht an den Münchnern mit immer moderneren, weitgehend digitalen und hochgradig interaktiven Bedienkonzepten vorbei.

BMW Group Der iDrive-Controller navigiert durch die Menüs eines gekrümmten Widesceens.

BMW hat erkannt, dass die Marke in dieser Hinsicht nachziehen muss, und gibt auf der Consumer Electronics Show (CES) 2021 einen ersten Ausblick auf die neue iDrive-Generation. Mit dem Infotainment-System soll "die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug" einer Mitteilung zufolge "in ein neues digitales und intelligentes Zeitalter geführt" werden. Grundsätzlich behält das iDrive-System seinen Dreh-Drück-Steller, aber dieser zeigt sich nun mit einem gekrümmten Widescreen kombiniert. BMW nennt das "den Brückenschlag zwischen analoger und digitaler Technologie".

Neue iDrive-Generation erstmals im BMW iX

Einen detaillierten Blick auf die Funktionalität gewährt der Hersteller bei der in diesem Jahr komplett virtuell ausgetragenen Elektronik-Messe zwar nicht. Aber mit Videos gibt BMW einerseits Einblicke in den Design- und Entwicklungs-Prozess seiner neuen Infotainment-Generation und veranschaulicht andererseits die Fortschritte, die das iDrive-System in den vergangenen 20 Jahren gemacht hat. Die automobilen Protagonisten sind dabei der erwähnte 7er von 2001 und der neue Elektro-SUV iX, der das erste BMW-Modell sein wird, das mit dem neuen iDrive ausgerüstet ist. Die Videos und einige weitere Inhalte sind vom 11. bis 14. Januar auf www.bmw.com/ces abrufbar.

Fazit

Das BMW iDrive, Generation 2021, dürfte nicht den revolutionären Charakter des Urvaters von 2001 aufweisen. Doch der Anspruch ist, mit digitaler Intelligenz und optimierter Sensorik weiter souverän die Kontrolle über die stetig wachsende Zahl und die damit einhergehende Komplexität der Fahrzeugfunktionen zu behalten. Ob das gelingt, werden wir jedoch erst genau wissen, sobald wir den neuen BMW iX intensiv ausprobiert haben.