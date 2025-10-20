Erstes autonomes Polizeifahrzeug im Test: Strafzettel dank Drohne?

Miami-Dade County macht einen großen Schritt in die Zukunft der Polizeiarbeit. Im Rahmen eines Pilotprojekts startet das erste autonome Polizeifahrzeug, das Police Unmanned Ground Vehicle (PUG). Das Fahrzeug hat Perrone Robotics aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia entwickelt. Es kombiniert fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Echtzeit-Datenanalysen und eine Vielzahl von Sensoren, darunter 360-Grad-Kameras und Wärmebildtechnik. Eine besonders innovative Funktion: Der PUG ist mit einem Drohnenlandeplatz ausgestattet, der es ihm ermöglicht, Drohnen zu starten und zu landen.

Das kann das PUG Die Technik des PUG automatisiert die situative Wahrnehmung bei der Überwachung von Wohngebieten und Geschäftsvierteln. Das Fahrzeug ist mit Kameras ausgestattet, die eine Rundumüberwachung ermöglichen, und kann Kennzeichen scannen sowie verdächtige Aktivitäten identifizieren.

Auf dem Dach des PUGs befindet sich eine Plattform, die es der Polizei ermöglicht, Drohnen zu starten und zu landen, um schnell aus der Luft auf Situationen zu reagieren. Diese Technologie soll enorme Vorteile bieten, da Drohnen aus höherer Position einen besseren Überblick haben und gleichzeitig in Echtzeit wertvolle Daten liefern – etwa bei der Verfolgung von Verdächtigen oder der Überwachung von Menschenansammlungen.

Pilotprogramm und öffentliche Reaktionen Das Pilotprojekt, das in Zusammenarbeit mit der auf Verbrechensbekämpfung spezialisierten Non-Profit-Organisation Policing Lab und dem Miami-Dade Sheriff’s Office (MDSO) entstanden ist, läuft über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Ziel des Programms ist es, herauszufinden, ob der PUG tatsächlich die Polizeiarbeit effizienter gestalten und den Einsatz von Ressourcen optimieren kann. Während des Pilotzeitraums wird das Fahrzeug hauptsächlich bei öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt – auch um Feedback von der Bevölkerung zu sammeln.

Sheriff Rosie Cordero-Stutz erklärt, dass der PUG die Polizeibeamten nicht ersetzen solle, sondern ihre Arbeit unterstütze und sicherer mache. Das Fahrzeug wird vor allem sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben übernehmen, sodass die Polizeibeamten sich stärker auf komplexe und zwischenmenschliche Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren können. In einer ersten Phase werden neben der technologischen Nutzung Ergebnisse wie verbesserte Reaktionszeiten, höhere Abschreckung und mehr Vertrauen in die Polizei evaluiert.

Miami-Dade Sheriff’s Office Das Miami-Dade Sheriff’s Office testet das vollautonome Police Unmanned Ground vehicle' (PUG), das mit einem Drohnen-Start- und Landeplatz ausgerüstet ist.

Mögliche Kosten und die Zukunft des PUG Während das Pilotprojekt keine zusätzlichen Kosten für die Steuerzahler verursachen soll, könnte die langfristige Nutzung des PUGs mit zusätzlichen Ausgaben verbunden sein. Einige Beobachter befürchten, dass die langfristigen Kosten für Wartung und Betrieb, insbesondere der Drohnentechnologie und der KI-gesteuerten Systeme, möglicherweise hoch ausfallen könnten. Dennoch ist das Pilotprogramm ein Schritt in Richtung einer neuen Ära der Polizeiarbeit, bei der technologische Innovationen und Effizienz im Vordergrund stehen.