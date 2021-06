Lazzarini Stratosfera fährt, fliegt und taucht Diese Kugel kann (fast) alles

Eine leichte Kohlefaserkugel könnte die Lösung für die zukünftigen Mobilitätsansprüche der Menschheit sein. Dieser Meinung ist zumindest Designer Pierpaolo Lazzarini. Die "Kugel" hat einen Durchmesser von 1.659 Millimetern, bietet bis zu zwei Personen Platz und hört auf den Namen Stratosfera.

Allerdings fügt sich je nach Einsatzgebiet des Stratosfera ein Beiname an. Einsatzgebiet? Ja. Denn die Kugel kann sowohl auf dem Wasser, in der Luft und auf dem Land zum Einsatz kommen. Je nachdem, welche Anbauten gerade montiert sind. So heißt die Kugel zum Beispiel mit zweitem Namen Volatile, wenn sie mithilfe von vier Rotoren im eVTOL-Quadrocopter-Stil (Electric Vertical Takeoff and Landing) mit bis zu 300 Kilometer pro Stunde durch die Luft fliegt. Wer es nicht allzu eilig hat, der kann die Kugel auch einfach an einen Ballon hängen, der mit Solarzellen für die Energiegewinnung bezogen ist.

Lazzarini design studio Der Stratosfera bietet Platz für zwei Personen.

Pistenraupe, U-Boot und Auto

Ist die Kugel auf dem Wasser mit bis zu 30 Knoten (umgerechnet 56 Kilometer pro Stunde) unterwegs, trägt sie den Namen Acquatica. In diesem Falle sorgen zwei 150 PS starke Elektro-Düsentriebwerke im im Wasser für den Vortrieb, während die Kugel oberhalb der Wasserlinie fährt. Die Batterien sollen innerhalb der schmalen Verbindung verborgen sein. Die Einstiegsluke vorn besteht aus einer Scheibe, die zugleich die Aufgabe eines gewaltigen Bildschirms einnimmt, auf dem die Insassen sämtliche Informationen abrufen können. Für einen gelungenen Rundumblick sorgen große Seitenfenster. Diese Fenster könnten bei der noch in der Entwicklung steckenden U-Boot-Version einen besonderen Reiz haben.

Ebenfalls noch nicht renderingreif ist eine Pistenraupe, die eine Weiterentwicklung der für den Landeinsatz gedachten Kugel-Auto-Variante sein könnte. Von letzterer können wir zwar ein Bild zeigen, doch liegen aktuell noch keine weiteren Informationen vor.

Fazit

Von Lazzarini Design Studios rauscht eine Kugel heran, die je nach Anbauteil fliegen, fahren und tauchen kann. Im Jahr 2022 könnte der Stratosfera erhältlich sein. Wir bleiben dran.