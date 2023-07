Apples Sprachassistentin Siri wird zur Klimaaktivistin. Doch, wirklich – jedenfalls in neuen Porsche-Modellen, denn dort kann künftig die Klimaanlage via Apple CarPlay oder eben Siri gesteuert werden. Die My-Porsche-App hat ein umfangreiches Update erhalten und soll den Kunden die Interaktion mit dem Fahrzeug fortan angenehmer machen.

Kombinierte Funktionen

Schon im Sommer 2022 hatte Apple einen erweiterten Funktionsumfang für das Kfz-System Carplay angekündigt und sich dafür mehrere Hersteller ins Boot geholt. Über Widgets, also individuell anpassbare Bedien-Kacheln, können Porsche-Fahrer nicht nur die Klimaanlage oder das Ambiente-Licht steuern, sondern sogar kombinierte Funktionen als Shortcut hinterlegen. So können mit einem Klick auf "Relax" etwa die Lautstärke der Medienwiedergabe und das Licht gedämpft werden, während die Luftausströmer eine frische Prise in den Innenraum pusten.