VW T5 TDI mit hohem NOx-Ausstoß 3.000 Euro Prämie jetzt auch für California-Fahrer

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat nach einem Test im vergangenen Jahr bemängelt, dass das VW-Modell T5 mit Dieselmotor besonders viel Stickoxide (NOx) ausstößt. Bei Abgasmessungen der DUH im realen Straßenverkehr mit einer mobilen Messvorrichtung am Auto (PEMS) emittierte der Bus mit dem 2,0 TDI-Motor gut 1.300 mg NOx pro Kilometer.

Bosch Seit dem Dieselskandal werden Emissionen im RDE-Zyklus (Real Driving Emissions) gemessen.

Der Grenzwert liegt bei 280 mg/km – allerdings bei Messung auf dem Prüfstand nach dem wenig Leistung fordernden neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) bei milden Temperaturen, während die DUH die Messungen bei sechs bis elf Grad mit deutlich ambitionierterer Fahrweise durchführen ließ. Die Grenzwertüberschreitung verwundert angesichts der vollkommen anderen Messmethode nicht, der absolut hohe Ausstoß des Reizgases NOx ist allerdings bedenklich. VW ist seit der Abgas-Krise bereits an einem Programm der Bundesregierung beteiligt, das eine Umrüstung betroffener Fahrzeuge subventioniert. Teilnahmeberechtigt sind bislang allerdings nur Pkw leichte Nutzfahrzeuge. Nun sagt der Hersteller auch eine Umrüstungs-Förderung für T5-California-Kunden zu.

VW fördert jetzt auch Wohnmobile

Der VW T5 California ist kein Pkw, sondern ein leichtes Nutzfahrzeug und wird von seinen Haltern aus steuerlichen Gründen zumeist als Sonder-Kfz Wohnmobil angemeldet. VW verspricht jetzt auch diesen betroffenen Haltern eine Finanzspritze von bis zu 3.000 Euro für die Umrüstung auf ein SCR-Katalysatoren-System mit Harnstoffeinspritzung. Dafür hatte sich der Hersteller mit verschiedenen Nachrüst-Anbietern an einen Tisch gesetzt.

In Deutschland sollen laut einer Spiegel-Meldung etwa 22.000 Halter von Diesel-T5 der Baujahre 2009 bis 2015 betroffen sein. "Wir unterstützen finanziell den Einsatz von Nachrüstlösungen von Drittanbietern. VW selbst wird keine Abgasreinigung mit SCR für den T5 entwickeln", erklärt ein Sprecher von Volkswagen Nutzfahrzeuge auf Anfrage von auto motor und sport. Die Firma HJS bietet beispielsweise bereits entsprechende Hardware nebst allgemeiner Betriebserlaubnis an. Die Kosten für eine Umrüstung der Diesel-Aggregate auf Euro-6-Niveau kostet je nach Basismodell zwischen 3.600 und 4.800 Euro. Bislang allerdings, so meldet VW, seien in Wolfsburg lediglich 400 Anträge auf eine entsprechende Förderung eingegangen – und das für Pkw und Nutzfahrzeuge insgesamt.

Fazit

Viele Euro-5-Diesel (und etliche Euro-6-Diesel-Modelle) emittieren beträchtliche Mengen an NOx. Nur die wenigsten haben deswegen eine Betrugssoftware an Bord gehabt – die früher gesetzlich vorgeschriebene Abgasmessung auf dem Prüfstand garantierte die Einhaltung der Grenzwerte nur unter Laborbedingungen. Die Nachrüstung von Bestandsfahrzeugen mit einer aufwendigen Abgasreinigung ist für eine Massenhersteller schwer darstellbar.

Deshalb fördert VW die Nachrüstung von Spezialisten wie etwa HJS mit 3000 Euro. Das reicht nicht aus, bringt die Preise aber in einen Bereich, der die Nachrüstung auch für ältere Gebrauchte noch sinnvoll erscheinen lässt. Jetzt subventioniert Volkswagen auch Halter eines T5 California mit Wohnmobil-Zulassung – also eine Fahrzeuggruppe, für die eine lange Haltedauer bzw. eine lange Betriebsdauer typisch ist.