800 Euro, 2 Punkte, 3 Monate zu Fuß: Schnell, wirklich sehr schnell an der Kita vorbei

Nach Angaben der Berliner Polizei wurde das Cabrio um 8:09 Uhr auf der Residenzstraße zwischen Lindauer Allee und Amendestraße mit 134 km/h gemessen. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen BMW 4er-Cabrio.

Die Messung erfolgte mit einem Radarwagen der Berliner Polizei. Nach Angaben der Beamten befand sich der Kontrollpunkt in einem Abschnitt, der insbesondere am Morgen von Berufsverkehr sowie Bring- und Holverkehr zu Schulen und Kindertagesstätten geprägt ist.

Diese Sanktionen sieht der Bußgeldkatalog vor Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 70 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften sieht der aktuelle Bußgeldkatalog die höchstmöglichen Regelsanktionen für Tempoverstöße vor. Maßgeblich ist dabei die nach Abzug der Messtoleranz festgestellte Geschwindigkeit.

Dem Fahrer drohen demnach:

800 Euro Bußgeld

zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg

drei Monate Fahrverbot Ob diese Strafe im konkreten Fall tatsächlich verhängt wird, entscheidet das Bußgeldverfahren auf Grundlage des rechtskräftigen Messergebnisses.

Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße innerorts

* Das Fahrverbot greift bei 26 bis 30 km/h in bestimmten Wiederholungsfällen.

30er-Zonen werden gezielt überwacht Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kindergärten und in Wohngebieten zählen regelmäßig zu den Schwerpunkten polizeilicher Geschwindigkeitskontrollen. Nach Angaben der Berliner Polizei entstand das Blitzerfoto während einer solchen Kontrolle auf der Residenzstraße.