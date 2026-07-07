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800 Euro, 2 Punkte, 3 Monate zu Fuß: Schnell, wirklich sehr schnell an der Kita vorbei

800 Euro, 2 Punkte, 3 Monate zu Fuß
Schnell, wirklich sehr schnell an der Kita vorbei

Ein BMW-Fahrer ist am Montagmorgen (6.7.2026) in Berlin-Reinickendorf mit einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen, die Folgen sind drastisch.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.07.2026
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Raser Polizei Radarfalle
Foto: Polizei Berlin

Nach Angaben der Berliner Polizei wurde das Cabrio um 8:09 Uhr auf der Residenzstraße zwischen Lindauer Allee und Amendestraße mit 134 km/h gemessen. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen BMW 4er-Cabrio.

Die Messung erfolgte mit einem Radarwagen der Berliner Polizei. Nach Angaben der Beamten befand sich der Kontrollpunkt in einem Abschnitt, der insbesondere am Morgen von Berufsverkehr sowie Bring- und Holverkehr zu Schulen und Kindertagesstätten geprägt ist.

Diese Sanktionen sieht der Bußgeldkatalog vor

Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 70 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften sieht der aktuelle Bußgeldkatalog die höchstmöglichen Regelsanktionen für Tempoverstöße vor. Maßgeblich ist dabei die nach Abzug der Messtoleranz festgestellte Geschwindigkeit.

Dem Fahrer drohen demnach:

  • 800 Euro Bußgeld
  • zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg
  • drei Monate Fahrverbot

Ob diese Strafe im konkreten Fall tatsächlich verhängt wird, entscheidet das Bußgeldverfahren auf Grundlage des rechtskräftigen Messergebnisses.

Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße innerorts

* Das Fahrverbot greift bei 26 bis 30 km/h in bestimmten Wiederholungsfällen.

30er-Zonen werden gezielt überwacht

Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kindergärten und in Wohngebieten zählen regelmäßig zu den Schwerpunkten polizeilicher Geschwindigkeitskontrollen. Nach Angaben der Berliner Polizei entstand das Blitzerfoto während einer solchen Kontrolle auf der Residenzstraße.

Fazit

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