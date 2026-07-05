Aus für den Golf Diesel: Erster Markt verliert den Selbstzünder-Golf

VW Golf und Diesel gehören bereits seit der ersten Modellgeneration zusammen. Im Golf I werkelte bereits 1976 ein 50 PS starker 1,5-Liter Saugdiesel, der später auf 1,6 Liter Hubraum und 54 PS aufgerüstet wurde. Mit dem Einzug des Turboladers wurde aus dem Golf D der GTD, der satte 70 PS an den Start brachte. Über die Jahre und Modellgenerationen folgten weitere Selbstzünder. Später als SDI, TDI und auch wieder als GTD.

Briten mögen keine Diesel mehr In der aktuellen, 8. Modellgeneration können Kunden den Kompakt-Klassiker als 2.0 TDI mit 116 oder 150 PS ordern. Allerdings nicht mehr in Großbritannien. Wie ein VW-Sprecher auf Anfrage von auto motor und sport erklärt, hat Volkswagen den Verkauf von Golf-Dieselmodellen in Großbritannien eingestellt. Kunden, die noch einen Diesel-Golf haben möchten, werden aus den Lagerbeständen der Händler heraus bedient. Neukonfigurationen sind für britische Kunden nicht mehr möglich.

Die Entscheidung den Diesel aus dem Golf-Sortiment auszusortieren, geht auf eine für VW Großbritannien zu geringe Kundennachfrage zurück. Wie die Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbands ACEA zeigen, wurden in Großbritannien in den ersten 5 Monaten des Jahres 2026 nur noch insgesamt 16.943 Diesel-Autos über alle Marken hinweg verkauft, bei einem Gesamtmarktvolumen von rund 925.000 Autos. VW Großbritannien will beim Golf dagegen auf die beliebten Benzin- und Hybrid-Modelle setzen.

Alle anderen europäischen Märkte müssen sich laut VW aktuell keine Sorgen um die Verfügbarkeit von Diesel-Gölfen machen, denn der Golf mit Dieselantrieb wird weiter produziert und auch ausgeliefert.