Bis zu 12 Cent Unterschied pro Liter: Warum Tanken am Abend deutlich günstiger ist

Für Autofahrer bedeutet das: Der Zeitpunkt des Tankens kann mehrere Euro Unterschied machen. Bei einer Tankfüllung von 60 Litern summiert sich eine Differenz von zwölf Cent auf 7,20 Euro. Die Daten basieren auf der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt sowie aktuellen Auswertungen von mehr-tanken.

Morgens häufig am teuersten Besonders hoch liegt das Preisniveau meist zwischen 5:00 und 8:00 Uhr. In diesem Zeitraum erreichen viele Stationen ihren Tageshöchststand. Die Nachfrage durch Berufs- und Pendlerverkehr ist konstant, Preissenkungen sind seltener.

Der Abstand zum späteren Abend beträgt im Durchschnitt mehrere Cent pro Liter. Regional können es acht bis zwölf Cent sein.

Abends erreichen viele Stationen ihr Tagestief Zwischen 18:00 und 21:00 Uhr sinken die Preise vielerorts deutlich. In diesem Zeitfenster markieren zahlreiche Tankstellen ihren niedrigsten Stand des Tages. Danach ziehen die Preise häufig wieder leicht an. Dieses Muster ist seit Jahren stabil erkennbar.

Auch bei steigenden oder fallenden Durchschnittspreisen bleibt der Tagesverlauf mit Morgenhoch und Abendtief weitgehend bestehen.

Auf das Jahr gerechnet spürbar Wer rund 20.000 Kilometer im Jahr fährt und etwa 1.400 Liter Kraftstoff verbraucht, kann bei einer durchschnittlichen Differenz von acht Cent pro Liter rechnerisch rund 112 Euro beeinflussen – allein durch die Wahl der Uhrzeit.

Zusätzlich bleibt der Standort entscheidend. Auf Autobahnraststätten liegt der Preis im Schnitt rund 16 Cent pro Liter über dem Niveau innerstädtischer Stationen. Bei 60 Litern entspricht das 9,60 Euro Unterschied pro Tankvorgang.

So können Sie die Preis-Schwankungen erkennen Wer die täglichen Preis-Schwankungen gezielt nutzen möchte, sollte vor dem Tanken die aktuellen Preise vergleichen. Eine Übersicht bietet die kostenlose Spritpreis-App mehr-tanken, die auf Basis der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die gemeldeten Kraftstoffpreise in Echtzeit anzeigt.

Nutzer können damit günstige Tankstellen in ihrer Umgebung oder entlang einer geplanten Strecke finden. Zusätzlich bietet die App eine Preisprognose sowie Informationen zu Ladepunkten für Elektrofahrzeuge und deren aktuellen Tarifen. Die Anwendung ist im Google Play Store sowie im Apple App Store verfügbar.

Hinweis: Eine grundsätzliche Übersicht, an welchen Tagen und Uhrzeiten Kraftstoff im Jahresverlauf statistisch am günstigsten ist, finden Sie hier: „Wann ist Tanken am günstigsten?“.