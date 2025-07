Camping in der Pannenbucht: Deutscher pennt nach Panne im Zelt

Das ungewöhnliche Bild, das in sozialen Netzwerken kursiert, sorgte zunächst für Spekulationen über eine mögliche KI-Fälschung. Nun zeigt sich: Der Vorfall hat tatsächlich stattgefunden – in der Provinz Brescia.

Nach Recherchen lokaler Medien wie "Brescia Today" ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch (16.7.) auf Donnerstag bei Sabbio Chiese, einer Gemeinde im Valle Sabbia. Der deutsche Tourist mit Kennzeichen aus Rheinland-Pfalz hatte gegen Abend einen Reifenschaden und kein Ersatzrad. Nachdem ihm der Pannendienst telefonisch mitgeteilt hatte, dass Hilfe erst am nächsten Vormittag gegen 10 Uhr eintreffen könne, entschloss er sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Er stellte seinen Zeltanhänger auf und übernachtete in der Pannenbucht.