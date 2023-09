Bei dem Gespräch im Rahmen der IAA in München erklärte der VW-Boss weiter, dass die bestehenden Seat-Modelle bis zum Ende ihres Modellzyklus weiter produziert werden. Einige Seat-Modelle seien bis weit in die 2020er Jahre geplant – langfristig werde die Marke jedoch eine neue Rolle übernehmen, die Marke Seat werde aber nicht ausgemustert. Schäfer sagte, es sei unwirtschaftlich, sowohl in Seat als auch in Cupra als Mainstream-Marken zu investieren. Das Gewinnpotenzial für Cupra sei letztlich weitaus größer.