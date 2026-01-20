Dacia Absatz 2025: Sandero ist erneut Europas Bestseller

Im abgelaufenen Jahr 2025 hat Dacia 697.408 Fahrzeuge verkauft und damit ein Wachstum von 3,1 Prozent gegenüber 2024 erzielt. Zugleich erreichte die Marke 2025 einen historischen Meilenstein: Die Zahl der seit 2004 verkauften Fahrzeuge überschritt die Marke von zehn Millionen Einheiten. Zudem können die Rumänen auf einen neuen Rekordmarktanteil in Europa verweisen. Mit 4,5 Prozent liegt Dacia unter den Pkw-Herstellern europaweit auf Rang neun.

Sandero ist Europa-Spitzenreiter Getragen wird der Erfolg hauptsächlich vom Sandero. Mit 289.295 verkauften Fahrzeugen ist der Kompakte zum zweiten Mal in Folge das meistverkaufte Pkw-Modell Europas. Seit seiner Markteinführung wurden weltweit über 3,5 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Eine weitere Erfolgsgeschichte schreibt der SUV Duster. Der kam 2025 auf 193.974 verkaufte Einheiten. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2010 sind mittlerweile mehr als 2,8 Millionen Duster auf den Straßen unterwegs. Vom größeren Bigster konnten die Rumänen 2025 67.573 Fahrzeuge an den Mann bringen. Das kleine Elektromodell Spring steuert 35.034 verkaufte Einheiten zum Gesamtergebnis bei. Beachtlich ist dabei ein Wachstum von 53 Prozent zum Vorjahr. Abgerundet werden die guten Dacia-Zahlen durch den Jogger, für den Dacia im Jahr 2025 73.695 Käufer fand.

Neue Modelle für 2026 Um die Erfolgsgeschichte auch 2026 fortzuschreiben, setzt Dacia auf eine weitere Elektrifizierung seiner Modellpalette. Geplant ist, für jedes Modell eine Hybrid- oder vollelektrische Version anzubieten. Darüber hinaus soll ein weiteres kleines Elektromodell die Elektromobilität einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. Das City-Modell wird als Ableger des neuen Renault Twingo aufgelegt, und langfristig den Spring ersetzen. Zudem wird die Marke 2026 ein neues C-Segment-Modell mit Verbrenner- und Hybridantrieb einführen.