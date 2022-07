Neuzulassungen Elektroautos 1. Halbjahr 2022 Fiat schlägt alle – Deutschlands beliebteste Stromer

1/51 Im Juni 2022 wurden insgesamt 32.234 Pkw mit Elektroantrieb (BEV) in Deutschland erstmals zugelassen. Damit beträgt der Anteil der Elektroautos an den Gesamtzulassungen 14,4 Prozent. Die Top 50 der E-Auto-Neuzulassungen zeigen wir Ihnen in der Galerie, geordnet nach den Halbjahres-Ergebnissen.