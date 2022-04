Neuzulassungen Elektro-Autos März 2022 Tesla betoniert die Markführerschaft

Es wäre interessant, welche Zahlen wir hier verkünden könnten, wenn jeder Kaufinteressent schnellstmöglich sein Wunschauto bekäme. Doch die globalen Krisenherde und deren Auswirkungen auf die Teile- und Fahrzeugproduktion lassen die Neuzulassungen weiter einbrechen. Speziell bei den aktuell besonders gefragten Elektroautos sind Lieferzeiten von über einem Jahr aktuell eher die Regel. Mit einer Ausnahme: Unverdrossen pumpt Tesla neue Model 3 und Model Y in den deutschen Markt, während die hiesigen Autobauer unter Produktionsausfällen ächzen.

Konkret wurden im März 2022 in Deutschland 241.330 Pkw neu zugelassen. Der Anteil der Elektroautos (34.474 Fahrzeuge) macht dabei 14,3 Prozent aus und liegt damit ungefähr auf dem Level des Vormonats. Gegenüber dem März 2021 bedeutet das eine Steigerung der E-Neuzulassungen um 14,5 Prozent.

Während Tesla wie bereits im Vormonat souverän und mit massivem Abstand das Model Y auf Platz zwei und das Model 3 auf Platz eins der Zulassungs-Charts stellt, kommen die einheimischen Herausforderer auch weiterhin nicht in die Gänge. Der VW ID.3 rutscht in der Tabelle deutlich ab, der ID.4 schafft wenigstens noch ganz knapp vierstellige Ergebnisse. Sogar der Skoda Enyaq zieht im März um Haaresbreite an seinen Konzernkollegen vorbei, das war ursprünglich sicher anders geplant in Wolfsburg.

Top 20 der E-Autos im März 2022

Elektroauto-Neuzulassungen Top 20 März 2022 Modellreihe März 2022 Jan.-März 2022 Opel CORSA E 529 2.282 Kia E-NIRO 533 1.393 Polestar 2 565 1.100 Nissan LEAF 578 1.139 VW ID.3 681 2.646 Hyundai IONIQ5 723 2.625 Renault TWINGO E 771 2.245 Audi Q4 E-TRON 790 2.074 Smart EQ FORFOUR 849 1.639 Smart EQ FORTWO 945 2.660 VW ID.4, ID.5 1.026 2.955 Skoda ENYAQ 1.027 2.593 Mini COOPER SE 1.050 2.633 Audi E-TRON 1.113 2.405 Renault ZOE 1.468 3.393 Hyundai KONA 1.588 3.905 BMW I3 1.794 3.550 Fiat 500 E 1.991 4.644 Tesla MODEL Y 2.529 4.925 Tesla MODEL 3 5.516 9.483

Der Neuzugang des Monats kommt aus dem Schwabenländle und fährt auf Rang 50 durchs Ziel: Mercedes schickt die ersten Exemplare der EQE-Limousine mit offizieller Zulassung auf die Straße, während es sich die Plattform-Verwandschaft EQS bereits in der Tabellenmitte gemütlich macht.

Zwei altgediente Exemplare setzen dagegen im März zum zweiten Frühling an. Der Nissan Leaf fährt mit einem erheblichen Zuwachs im Vergleich zum Vormonat unter die Top 20 der E-Auto-Neuzulassungen. Und der BMW I3, dessen vorzeitiges Ende für den Sommer nun beschlossene Sache ist, kommt sogar auf den vierten Gesamtrang, bringt doppelt so viele Neuzulassungen als noch im Februar.

Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasingschnäppchen auf.

Fazit

Handel und Kunden stöhnen unter den Lieferschwierigkeiten, die auch bei den Elektroautos die Zahlen verhagelt. Es könnten wohl problemlos die zwei- bis dreifache Menge an E-Modellen in den Zulassungszahlen stehen, wenn die Hersteller liefern könnten. Momentan ist das eine Einladung an Tesla, die Marktführerschaft in Deutschland zu zementieren. 14.408 Model Y und Model 3 konnte der US-Autobauer in den ersten drei Monaten mit deutschen Kennzeichen versehen. Davon bleiben allerdings dank trickreicher Kundschaft, die dank der deutschen Förderprämien ihre Autos nach wenigen Monaten ins Ausland weiter verkaufen, längst nicht alle bei uns auf der Straße. Die Auswirkungen der enormen Preiserhöhung beim Model 3 und die daraus resultierende geringere Förderung sind aktuell noch nicht zu erkennen.