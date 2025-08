Ferrari sichert sich 849 Testarossa – Kommt ein neues Sondermodell?

Ferrari hat am 21. Juli 2025 den Namen "849 Testarossa" beim isländischen Markenamt eintragen lassen. Die Anmeldung umfasst unter anderem die Nutzung des Namens für Fahrzeuge und Modellautos und ist bis Januar 2035 gültig. Auffällig ist die Kombination aus einer neuen Zahlenfolge und der legendären Modellbezeichnung. Das wirft Fragen auf, zumal der Zeitpunkt gut gewählt scheint.

Noch hat sich Ferrari nicht zur Bedeutung von 849 Testarossa geäußert. Klar ist nur: Solche Eintragungen erfolgen nicht ohne Grund. Die Zahl 849 könnte – ähnlich wie bei Modellen wie dem 812 Superfast oder 296 GTB – auf Leistungsdaten, Hubraum oder ein internes Entwicklungsprojekt hindeuten. Am Beispiel des Ferrari 296 GTB steht die Zahl für 2,9 Liter Hubraum und den V6-Motor. Beim 812 Superfast erinnert die 8 jedoch an 800 PS und die 12 an die 12 Zylinder. Ob hinter der Anmeldung ein konkretes Fahrzeug steckt, ist offen.