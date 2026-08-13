Hitzefalle Auto: Diese Kind-Erkennungen versagen

Kinder bleiben im Sommer immer wieder im Auto zurück. Davor sollen Kind-Erkennungssysteme schützen – doch der ADAC zeigt: Ausgerechnet bei Säuglingen in Isofix-Babyschalen versagt teilweise die Technik.

Schon bei rund 28 Grad Außentemperatur heizt sich ein Auto schnell extrem auf. Der ADAC misst nach 30 Minuten im Innenraum über 45 Grad, nach 90 Minuten fast 60 Grad. Babys und Kleinkinder trifft die Hitze besonders hart, weil ihr Körper Temperatur schlechter reguliert und schneller überhitzt.

Warum Eltern Kinder wirklich "vergessen" Stress, Müdigkeit, Ablenkung oder ein Bruch in der Routine führen bei vielen Fällen zu einem fatalen Fehler. Studien zum "Forgotten Baby Syndrome" (Vergessenes-Baby-Syndrom) ordnen mehr als die Hälfte der Vorfälle als Versehen ein.

Direkte oder indirekte Überwachung CPD-Systeme (Child Presence Detection – Kind-Anwesenheits-Erkennung) überwachen den Fahrzeug-Innenraum direkt oder indirekt. Die direkt messende Technik prüft den Innenraum mit Radar, Kamera und Ultraschall auf Lebenszeichen wie Bewegungen oder Atemmuster. Indirekt messende Systeme ziehen Rückschlüsse aus Fahrzeugdaten, zum Beispiel aus geöffneten Fondtüren oder Gurtinformationen, und erinnern beim Aussteigen ans Nachsehen. Direkte Systeme versprechen mehr Präzision, indirekte Systeme liefern eher eine Gedächtnisstütze.

Drei Direkt-Systeme scheitern an Isofix-Babyschalen Der ADAC testet vier Fahrzeuge unter praxisnahen Bedingungen: BYD Seal, Zeekr 001, BMW iX3 (alle direkt messend) und Mercedes-Benz CLA (indirekt). Die direkt messenden Systeme erkennen den Dummy eines einjährigen Kindes im Isofix-Kindersitz sowie einen Hund auf der Rückbank zuverlässig. Gleichzeitig versagen alle drei ausgerechnet bei einem Neugeborenen-Dummy in einer per Isofix befestigten Babyschale.

Ergebnisse im Überblick BYD Seal, Zeekr 001 und BMW iX3 erkennen den Neugeborenen-Dummy in der Isofix-Babyschale nicht, erfassen ihn aber in der gurtbefestigten Babyschale. Den 1-Jährigen-Dummy und den Hund melden alle drei zuverlässig. Beim Mercedes CLA meldet die "Erkennung" laut ADAC nur das Öffnen beziehungsweise Schließen der Türen – das Auto erkennt das Kind nicht direkt, sondern erinnert pauschal ans Kontrollieren des Fonds.

Alarmierung auffällig oder unauffällig Beim BYD Seal und beim Zeekr 001 bleibt eine direkte Warnung an die Person am Lenkrad beim Aussteigen aus. Beide Autos aktivieren dafür Warnblinker und Hupsignale, die bei Außenstehenden Aufmerksamkeit erzeugen. BYD schickt zusätzlich eine Smartphone-Benachrichtigung, der ADAC stellt dabei aber eine unzuverlässige Zustellung der Meldung fest, außerdem verschwindet diese wieder schnell.

BMW Der BMW iX3 ist modern und warnt entsprechend umfangreich, wenn er Babys oder Kinder im Fond erkennt - und er schaltet die Standklimatisierung ein.

BMW iX3: starke Strategie nach erfolgreicher Erkennung Der BMW iX3 kombiniert Außenwirkung und Fahrerinfo: Warnblinker und Hinweise im Zentraldisplay sprechen Passanten an. Zusätzlich startet das Auto automatisch die Standklimatisierung und verschickt wiederholt Push-Nachrichten über die BMW-App. Weitere Eskalationsstufen wie das Informieren von Notfallkontakten hat der ADAC im Test aber nicht festgestellt.

Mercedes CLA: Erinnern statt erkennen Der Mercedes CLA setzt auf das indirekte Erkennen und bleibt im ADAC-Test bei der Reaktion zurückhaltend. Das Auto zeigt nur einen Hinweis im Display; Blinker, Hupe oder einen Smartphone-Alarm aktiviert das System nicht. Gerade weil der CLA viele Vernetzungsfunktionen mitbringt, wirkt diese Minimal-Lösung verschenkt.

Günstige Nachrüstlösungen Nachrüstsysteme arbeiten oft mit Sensoren im Kindersitz oder am Gurtschloss und koppeln per Bluetooth ans Smartphone. Sie warnen, sobald sich die Aufsichtsperson entfernt, während das Kind im Auto bleibt. Diese Lösungen sind allerdings abhängig von der App, der Bluetooth-Verbindung und dem Akku und bieten meist keine Außenwarnung per Hupe oder Warnblinker.

Auch wenn hier die Grundsätze der Ladungssicherung unbeachtet blieben: Wer etwas wie ein Handy oder eine Babytasche auf den Rücksitz legt, schaut beim Aussteigen mit größerer Wahrscheinlichkeit in den Fond.

Tipp für Eltern CPD hilft nur, wenn das Auto zuverlässig kleine Insassen im Fond erkennt – egal, ob sie in einer Babyschale, in einem Kindersitz oder direkt auf der Rückbank sitzen. Im Bedarfsfall muss die Technik dann schnell und sehr deutlich nach innen und außen alarmieren. Ein stilles Display-Symbol reicht im Ernstfall nicht, wenn die Person das Fahrzeug bereits verlassen hat.



Kinderärzte im Netz gibt folgenden Tipp: Eltern sollten vor dem Abschließen immer kurz auf die Rückbank schauen. Wer Handy oder Tasche neben das Kind legt, greift beim Aussteigen automatisch danach und sieht das Kind. Auch kann man Spielzeug oder die Wickeltasche auf den Beifahrersitz legen, damit dies zusätzlich an das Kind im Fond erinnert.