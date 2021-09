IAA München 2021 Pro und Contra zu neuen Modellen und Konzepten

36/40 Contra VW ID.Buzz AI - Patrick Lang: Ich habe so eine kleine Horrorvorstellung. Irgendwann werden die achtlos weggeworfenen Zusammenrottungen von E-Scootern in den Innenstädten durch ramponierte autonome Shuttles ersetzt, die dicht beieinander stehen wie die Roboter in dem Film I Robot mit Will Smith. Abgesehen von dieser etwas dystopischen Fantasie, frage ich mich immer wieder, ob sich der Forschungsaufwand lohnt. Die Rahmenbedingungen müssen für ein Funktionieren von autonomen Shuttles doch tadellos erfüllt sein. Und das in einem Land, das noch von flächendeckendem Mobilfunkempfang träumen muss. Sind die Shuttles am Ende also wirklich so flexibel und funktional wie gedacht? Ich lasse mich gerne überzeugen. Aber dafür braucht es mehr als nur die "letzten 10 Prozent".