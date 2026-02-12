AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen: Wir haben die richtigen Produkte

Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen
Wir haben die richtigen Produkte

Der Mercedes-Vertriebsvorstand spricht im Interview über die neue S-Klasse, die Luxus-Definition, automatisiertes Fahren und die Erfolgs-Modelle von Mercedes.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.02.2026
Wir haben die richtigen Produkte
Foto: Rossen Gargolov
In Ihrer Funktion als Vertriebsvorstand launchen Sie erstmals eine S-Klasse. Wie zeigt sich hier Ihre persönliche Handschrift?

Die S-Klasse ist die weltweit meistverkaufte Luxuslimousine. Dadurch hat sie einen entsprechenden Stellenwert, viele Kunden sehen in ihr das beste Auto der Welt. Die fünf wichtigen Themen bei so einem Auto sind Status, Individualisierung, Komfort, Sicherheit und Intelligenz, genau hier haben wir angesetzt und die Wünsche unserer Kunden umgesetzt. Wir bieten jetzt zum Beispiel im Manufaktur-Programm über 150 Exterieur- und mehr als 400 Interieur-Farben und unterschiedlichste Ausstattungsoptionen an, weil wir sicherstellen wollen, dass unsere Kunden das Auto möglichst individuell ausstatten können. Das ist uns sehr wichtig....

