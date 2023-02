Zulassungszahlen 2022 in Australien Down Under ist alles anders

Das Klischee von Koala und Känguruh ist fest in unserem Denken verankert, wenn es um Australien geht. Der Kontinent am anderen Ende der Welt hat aber auch in Sachen Autos Besonderheiten zu bieten, die sich von der europäischen Lage deutlich unterscheiden. Down Under hat handfeste Pragmatik die Oberhand, wo bei uns hochpreisige Luxus-SUV und trendige Elektroautos zum ganz normalen Straßenbild gehören, liebt man in Australien vor allem Autos, die einfach funktionieren.

Das liegt nicht zuletzt an der Infrastruktur. Lediglich rund 26 Millionen Einwohner verteilen sich auf eine Fläche von rund 22-mal der Größe Deutschlands, da ist logischerweise nicht jeder Weg geteert und die Entfernungen zwischen zwei Orten nicht selten vierstellig. Die Folge: Pick-ups sind in Australien das Maß der Dinge. Das kennt man zwar auch aus den USA, jedoch nicht in dieser Form. Denn die fetten Fullsize-Trucks vom Schlage eines Ford F-150 spielen Down Under keinerlei Rolle – zu durstig, zu unpraktisch, zu anfällig. Hier werden die auch bei uns bekannten Midsize-Modelle vor allem der japanischen Anbieter geschätzt.

Wobei "geschätzt" vielleicht eine kleine Untertreibung ist: In keinem anderen Land weltweit wurden über die Jahre mehr Toyota Hilux verkauft als in Australien. Das gilt auch für 2022, wo der Hilux mit über 64.000 Neuzulassungen einsam an der Spitze der Statistik thront. Auf Platz Zwei folgt: Ein Pick-up. Mit 47.479 Neuzulassungen hält der Ford Ranger zwar Respektabstand zur Japan-Konkurrenz, kommt aber ohnehin wie diese meist aus Thailand, wo die Asien-Pazifik-Produktion der führenden Pick-up-Produzenten läuft.

Toyota ist Marktführer

Immerhin kein Pick-up auf Platz 3, mit dem RAV4 dafür aber ein weiterer Toyota. Das verdeutlicht auch die Dominanz der Marke in Australien. Bei insgesamt 1.081.429 Neuzulassungen in 2022 (+3,0%) für Australien entfallen 231.050 auf Toyota. Die nächstplatzierte Marke, Mazda, kommt auf dem zweiten Platz auf nur 95.178 Neuzulassungen.

Toyota Einsam an der Spitze: Der Toyota Hilux ist das mit Abstand meistverkaufte Auto in Australien.

Deutsche Marken spielen zumindest stückzahlenmäßig keine große Rolle in Australien, sie sind vor allem im gehobenen und Luxus-Segment vertreten. Beste Marke ist hier Mercedes mit 31.281 Neuzulassungen, gefolgt von VW mit 30.946 Einheiten und BMW mit 22.696 neuen Fahrzeugen. Alle deutschen Marken haben zudem im vergangenen Jahr Verluste eingefahren, VW mit einem Rückgang um -24,1 Prozent am stärksten.

Beliebteste Automarken Australien 2022 Marke Neuzulassungen 2022 Änderung ggü. 2021 Toyota 231,05 3.3% Mazda 95,718 -5.3% Kia 78,33 15.3% Mitsubishi 76,991 13.7% Hyundai 73,345 0.6% Ford 66,628 -6.7% MG 49,582 27.1% Subaru 36,036 -2.6% Isuzu 35,323 -1.2% Mercedes-Benz 31,281 -5.3% Volkswagen 30,946 -24.1% Nissan 26,491 -35.8% Great Wall Motors 25,042 36.2% BMW 22,696 -8.8% Suzuki 21,578 23.5% Tesla 19,594 LDV 16,269 7.1% Audi 14,732 -7.9% Honda 14,215 -19.1% Volvo Car 10,715 18.7%

China auf Platz 3 der Herkunftsländer

Zugelegt haben dagegen chinesische Anbieter, die in Australien inzwischen nach den Japanern und Koreanern bereits auf dem dritten Platz der Herkunftsstatistik liegen. Erfolgreichstes chinesisches Modell auf dem australischen Markt ist das Kompakt-SUV MG ZS (Platz 8), ebenfalls von MG unter den Top 20 findet sich der MG 3, ein ab rund 12.000 Euro erhältlicher Kleinwagen, auf Platz 14.

Polestar Nicht die besten Voraussetzungen für Elektroautos: In Australien sind die Fahrstrecken lang und die Lade-Infrastruktur sehr überschaubar.

Noch ein paar Fun Facts zum Schluss: Beliebteste Antriebsart bei australischen Autos ist der Benziner (51%) vor dem Diesel (33,4%). Elektroautos landen mit 3,4% bei den Neuzulassungen weit abgeschlagen, Plug-in-Hybride mit 0,5% Marktanteil unter der Wahrnehmungsgrenze. Am wenigsten neue Autos wurden im Bundesstaat Northern Territory (ca. viermal so groß wie Deutschland) zugelassen. Dessen rund 250.000 Einwohner gönnten sich im vergangenen Jahr gerade einmal 9.849 Neuwagen, Neuwagenverkäufer ist dort keine gute Berufswahl. Und mit 878.373 Neuzulassungen erreichen Geländewagen und Pick-ups in Australien einen Marktanteil von 81 Prozent. Good Oil! (Die Bedeutung dieses Australien-Slangs verraten wir jetzt nicht).

Umfrage 31312 Mal abgestimmt Sind Sie ein Pickup-Typ? Auf jeden Fall, praktische Pritschen sind mein Ding! Niemals, Pickups sind lahm und unbequem! mehr lesen

Fazit

Weite Wege, jede Menge Landschaft und ziemlich wenig Einwohner pro Quadratkilometer: In Australien liegt die Interessenlage beim Neuwagenkauf anders als bei uns. Gefragt sind Autos mit Stehvermögen statt dem allerneuesten Infotainment-Accesoire. Und Autos, die sich an einer Tankstelle für die nächsten paar hundert Kilometer konditionieren lassen, Elektro-Pkw sind auf dem roten Kontinent nur eine Randnotiz. Beachtlich ist auch die gewaltige Marktmacht der japanischen Hersteller (über die Hälfte aller Neuzulassungen), allen voran die in Australien extrem beliebte Marke Toyota (21 Prozent Marktanteil) mit sechs Modellen in den Top 20.