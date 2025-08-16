Lamborghini-Chef: Halten so lange wie möglich am Verbrenner fest

Im Interview mit auto motor und sport spricht Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann über die Herausforderungen bei der Planung von Antrieben: "Bei den Supersportwagen wollen wir so lange wie möglich an den Verbrennern festhalten. Bei den anderen müssen wir sehen. Es nützt jedoch nichts, eine Innovation zu bringen, die dann keiner haben will – es sei denn, der Gesetzgeber fordert sie. Und im Gegensatz zu großen Herstellern können wir nicht regionalspezifische Produkte entwickeln. Jeder Lamborghini muss für die gesamte Welt passen."

Lamborghini Urus nicht als Elektroauto Zuletzt hatte Lamborghini entschieden, dass entgegen bisheriger Planungen die nächste Generation des Erfolgsmodells Urus (siehe Bildergalerie) nicht als Elektroauto kommen wird. "Vor ein paar Jahren hatten wir eine Prognose hinsichtlich der Akzeptanz der Elektrifizierung. Diese Kurve hat sich in der gesamten Industrie abgeflacht. Aufgrund dessen haben wir zunächst einmal die Entscheidung getroffen, dass der Nachfolger des Urus keinen reinen Elektroantrieb, sondern einen Plug-in-Hybrid haben wird, da wir mit der Entwicklung beginnen mussten", so Winkelmann.

Viertürer als PHEV? Auch das vierte Lamborghini-Modell Lanzador, das ursprünglich 2028 als reines Elektrofahrzeug kommen sollte, wird voraussichtlich doch mit Verbrenner auf den Markt kommen. Winkelmann: "Innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate müssen wir entscheiden, ob es bei der Idee eines E-Antriebs bleibt oder doch ein Plug-in-Hybrid wird. Aus heutiger Sicht müsste es klar ein PHEV sein."